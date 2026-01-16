https://ria.ru/20260116/sud-2068331446.html
Суд на Украине назначил для Тимошенко залог почти в 800 тысяч долларов
Суд на Украине назначил для Тимошенко залог почти в 800 тысяч долларов
Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог почти в 800 тысяч долларов, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог почти в 800 тысяч долларов, сообщил телеканал "Общественное".
«
"Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более чем 33,3 миллиона гривен. Также Тимошенко обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами", — говорится в материале.
Политик заявила, что будет обжаловать решение суда.
На заседании Тимошенко назвала себя жертвой преследования властей, а дело — пиар-акцией НАБУ. По ее словам, ей неоднократно предлагали уйти из политики и уехать, но она решила остаться и показать всем, "что делает со страной эта свора".
Лидер партии "Батькивщина" утверждает, что показания против нее дал депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Игорь Копытин, который действует под давлением антикоррупционного бюро.
В начале недели в офисе "Батькивщины
" провели обыски и нашли крупную сумму наличных. Тимошенко заявила, что это ее личные сбережения. По полученному подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора политика с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко
* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
СМИ связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка
*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой "антизеленской коалицией", в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
Некоторые украинские СМИ считают лидера "Батькивщины" одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
* Внесен в список террористов и экстремистов.