Суд отправил директора нацпарка "Куршская коса" под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Мерой пресечения для директора национального парка "Куршская коса" Анатолия Калины стал домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Калининградской области.
"Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК России об избрании директору ФГУ "Национальный парк "Куршская коса", обвиняемому в незаконной вырубке лесных насаждений (часть 3 статьи 260 Уголовного кодекса России), меры пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в релизе.
Он останется под арестом на два месяца, до 14 марта.
О задержании Калины стало известно 14 января. Следствие утверждает, что он организовал в парке незаконную вырубку деревьев — более 150 кубометров на площади около гектара. В дальнейшем один из знакомых Калины планировал построить на этом участке туристический комплекс. Ущерб оценивается в 12,7 миллиона рублей.
Куршская коса — узкая полоса суши (в основном песка) между Балтийским морем и Куршским заливом. Ее длина — 98 километров. Там расположен самый маленький в России национальный парк. За уникальные природные ландшафты территория внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По Куршской косе проходит государственная граница с Литвой.