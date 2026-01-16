Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил директора нацпарка "Куршская коса" под домашний арест - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 16.01.2026 (обновлено: 16:57 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/sud-2068323426.html
Суд отправил директора нацпарка "Куршская коса" под домашний арест
Суд отправил директора нацпарка "Куршская коса" под домашний арест - РИА Новости, 16.01.2026
Суд отправил директора нацпарка "Куршская коса" под домашний арест
Мерой пресечения для директора национального парка "Куршская коса" Анатолия Калины стал домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Калининградской РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:18:00+03:00
2026-01-16T16:57:00+03:00
происшествия
калининград
россия
анатолий калина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068007603_43:0:1225:665_1920x0_80_0_0_bfcd49efb75a38253c02dd9401863fb8.jpg
https://ria.ru/20260115/park-2067995395.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068007603_190:0:1077:665_1920x0_80_0_0_91135ed2e995e540f7815fee04ed4bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, анатолий калина
Происшествия, Калининград, Россия, Анатолий Калина
Суд отправил директора нацпарка "Куршская коса" под домашний арест

Суд в Калининграде посадил директора нацпарка "Куршская коса" под домашний арест

© УФСБ России по Калининградской областиЗадержанный директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина
Задержанный директор нацпарка Куршская коса Анатолий Калина - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© УФСБ России по Калининградской области
Задержанный директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Мерой пресечения для директора национального парка "Куршская коса" Анатолия Калины стал домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Калининградской области.
"Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК России об избрании директору ФГУ "Национальный парк "Куршская коса", обвиняемому в незаконной вырубке лесных насаждений (часть 3 статьи 260 Уголовного кодекса России), меры пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в релизе.
Он останется под арестом на два месяца, до 14 марта.
О задержании Калины стало известно 14 января. Следствие утверждает, что он организовал в парке незаконную вырубку деревьев — более 150 кубометров на площади около гектара. В дальнейшем один из знакомых Калины планировал построить на этом участке туристический комплекс. Ущерб оценивается в 12,7 миллиона рублей.
Куршская коса — узкая полоса суши (в основном песка) между Балтийским морем и Куршским заливом. Ее длина — 98 километров. Там расположен самый маленький в России национальный парк. За уникальные природные ландшафты территория внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По Куршской косе проходит государственная граница с Литвой.
Задержанный директор нацпарка Куршская коса Анатолий Калина - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В нацпарке "Куршская коса" прокомментировали задержание директора
15 января, 10:42
 
ПроисшествияКалининградРоссияАнатолий Калина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала