Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы

Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear на март

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 4 марта предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, рассматриваемого в закрытом режиме.

В ходе первого предварительного заседания в пятницу суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме. Как заявил представитель ЦБ в суде, материалы дела содержат банковскую тайну. По его словам, "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию".

До этого один из юристов Euroclear зачитал ходатайства об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении производства по делу. Аргументировать их он не успел. В других многочисленных процессах по искам к Euroclear ответчик заявляет такие ходатайства, как правило, в связи с отсутствием, по его мнению, компетенции российских судов для разрешения таких споров.

В ходе заседания суд рассмотрел и отклонил ходатайства более 30 инвесторов-физлиц, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, которые хотели вступить в процесс в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов.

По окончании заседания, на выходе из зала суда, представляющий Euroclear Bank Сергей Савельев от комментариев отказался. Юристы ЦБ комментировать тоже не стали.

Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.