Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear на март - РИА Новости, 16.01.2026
15:13 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/sud-2068322843.html
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear на март
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear на март - РИА Новости, 16.01.2026
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear на март
Арбитражный суд Москвы отложил на 4 марта предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:13:00+03:00
2026-01-16T15:13:00+03:00
экономика
москва
россия
сергей савельев
euroclear
центральный банк рф (цб рф)
москва
россия
экономика, москва, россия, сергей савельев, euroclear, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Москва, Россия, Сергей Савельев, Euroclear, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear на март

Суд в Москве отложил слушания по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear на март

Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 4 марта предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, рассматриваемого в закрытом режиме.
В ходе первого предварительного заседания в пятницу суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме. Как заявил представитель ЦБ в суде, материалы дела содержат банковскую тайну. По его словам, "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию".
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Euroclear не успел выступить против рассмотрения иска ЦБ в закрытом режиме
Вчера, 11:27
До этого один из юристов Euroclear зачитал ходатайства об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении производства по делу. Аргументировать их он не успел. В других многочисленных процессах по искам к Euroclear ответчик заявляет такие ходатайства, как правило, в связи с отсутствием, по его мнению, компетенции российских судов для разрешения таких споров.
В ходе заседания суд рассмотрел и отклонил ходатайства более 30 инвесторов-физлиц, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, которые хотели вступить в процесс в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов.
По окончании заседания, на выходе из зала суда, представляющий Euroclear Bank Сергей Савельев от комментариев отказался. Юристы ЦБ комментировать тоже не стали.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими
23 декабря 2025, 14:34
 
Экономика
 
 
