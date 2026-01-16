https://ria.ru/20260116/sud-2068309881.html
Суд в Армении отменил решение о переводе Карапетяна под домашний арест
Апелляционный суд Армении отменил решение суда нижестоящей инстанции о переводе предпринимателя Самвела Карапетяна из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА... РИА Новости, 16.01.2026
