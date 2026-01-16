Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
14:12 16.01.2026
Суд в Армении отменил решение о переводе Карапетяна под домашний арест
Суд в Армении отменил решение о переводе Карапетяна под домашний арест
армения
самвел карапетян
в мире
https://ria.ru/20260116/armenija-2068246501.html
армения
армения, самвел карапетян, в мире
Армения, Самвел Карапетян, В мире
Суд в Армении отменил решение о переводе Карапетяна под домашний арест

Армянский суд отменил перевод бизнесмена Карапетяна под домашний арест

ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Апелляционный суд Армении отменил решение суда нижестоящей инстанции о переводе предпринимателя Самвела Карапетяна из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян.
"Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции о переводе Карапетяна под домашний арест", - сообщила Гаспарян.
По ее словам, будет ли Карапетян помещен в СИЗО, зависит от судебного заседания суда первой инстанции, назначенного на пятницу.
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Карапетяну, сообщил адвокат
