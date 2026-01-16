Рейтинг@Mail.ru
Суд в Индии оштрафовал ответчика за ходатайство, сгенерированное ИИ - РИА Новости, 16.01.2026
11:12 16.01.2026
Суд в Индии оштрафовал ответчика за ходатайство, сгенерированное ИИ
Суд в Индии оштрафовал ответчика за ходатайство, сгенерированное ИИ
2026
Суд в Индии оштрафовал ответчика за ходатайство, сгенерированное ИИ

Индийский флаг
Индийский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Верховный суд Бомбея оштрафовал на 50 тысяч рупий (550 долларов) ответчика, который подал ходатайство, сгенерированное ИИ и содержащее фактические ошибки, сообщает индийское издание "Хиндустан".
Как отмечает издание, документы в суд подал менеджер компании Heart and Soul Entertainment Мохаммед Ясин. В поданных им документах были явные признаки использования ИИ, а также ссылка на судебное решение по делу, о котором в архивах суда никаких записей не нашли.
"Верховный суд Бомбея обеспокоен ростом числа случаев подготовки юридических представлений при помощи ИИ без надлежащей проверки. Недавно суд в подобном случае оштрафовал на 50 тысяч рупий ответчика. В его представлении цитировалось судебное решение, которого в действительности никогда не было", - говорится в статье.
В суде заявили, что использование ИИ при подготовке документов допускается, однако человек, который их подает, несёт полную ответственность за достоверность информации в них. Если в документах обнаружат несоответствия, нарушителей могут оштрафовать, а если документы подаются от лица адвоката, то о нарушении направят уведомление в коллегию адвокатов.
