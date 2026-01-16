Суд в Индии оштрафовал ответчика за ходатайство, сгенерированное ИИ

Как отмечает издание, документы в суд подал менеджер компании Heart and Soul Entertainment Мохаммед Ясин. В поданных им документах были явные признаки использования ИИ, а также ссылка на судебное решение по делу, о котором в архивах суда никаких записей не нашли.

В суде заявили, что использование ИИ при подготовке документов допускается, однако человек, который их подает, несёт полную ответственность за достоверность информации в них. Если в документах обнаружат несоответствия, нарушителей могут оштрафовать, а если документы подаются от лица адвоката, то о нарушении направят уведомление в коллегию адвокатов.