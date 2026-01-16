В Новосибирске будут судить членов преступной группы за аферу с квартирами

"В ходе предварительного следствия установлено, что в 2019 году 63-летний житель Новосибирска организовал преступную группу, в которую входили трое его ранее знакомых граждан: мужчина и двое женщин, и легализовал жилое имущество – квартиры, ранее полученные преступным путем. Мужчина подыскивал информацию о жилплощади, которая своевременно не была приватизирована, а собственники к настоящему моменту скончались, не оставив при этом наследников или завещания", - рассказали в полиции.