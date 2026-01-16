В Новосибирске будут судить членов преступной группы за аферу с квартирами

НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Предполагаемых членов преступной группы в Новосибирске будут судить за легализацию полученных преступным путем квартир, общий ущерб оценивается в 39 миллионов рублей, сообщает главное управление МВД по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела по факту совершения организованной преступной группой 29 эпизодов преступлений… В результате мошеннических действий фигуранты приобрели права на 14 квартир, расположенных в городе Новосибирске и Новосибирском районе, 12 из которых впоследствии перепродали", - говорится в сообщении.
Четверым участникам группы предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество), пункту "а" части 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления), пункту "а" части 4 статьи 174 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ.
"В ходе предварительного следствия установлено, что в 2019 году 63-летний житель Новосибирска организовал преступную группу, в которую входили трое его ранее знакомых граждан: мужчина и двое женщин, и легализовал жилое имущество – квартиры, ранее полученные преступным путем. Мужчина подыскивал информацию о жилплощади, которая своевременно не была приватизирована, а собственники к настоящему моменту скончались, не оставив при этом наследников или завещания", - рассказали в полиции.
По данным ГУМВД, мужчина подделывал документы, дающие право на дальнейшую государственную регистрацию имущества, а подельники подыскивали лиц, на которых в дальнейшем недвижимость оформляли в собственность. Ущерб по уголовному делу превысил 39 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения.
