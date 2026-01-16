Суд снял арест с гостиницы "Вологда"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Суд в Москве снял арест с гостиницы "Вологда", которую ранее изъял вместе с другим имуществом по иску Генпрокуратуры к судье в отставке Виктору Момотову и владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

"Суд определил: отменить обеспечительные меры в виде наложения ареста (запрета совершать действия по отчуждению) в отношении ООО "Гостиница "Вологда", - говорится в документах.

Останкинский суд Москвы 14 октября 2025 года взыскал в доход государства 97 объектов имущества на 9 миллиардов рублей. Ответчиками по иску проходили судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов , владелец сети отелей Marton краснодарский предприниматель Андрей Марченко и его сын Иван, а также ООО "Гостиница "Вологда".

Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде. Среди изъятого имущества 77 земельных участков и помещений были оформлены на Андрея Марченко, 18 - на его сына Ивана, участок со зданием принадлежит гостинице "Вологда". Спорное имущество расположено в Краснодаре

Здание гостиницы "Вологда" площадью 4 910,1 квадратных метров расположено на земельном участке площадью 18,2 соток в Вологде.