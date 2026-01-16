Рейтинг@Mail.ru
03:22 16.01.2026
Суд снял арест с гостиницы "Вологда"
Суд в Москве снял арест с гостиницы "Вологда", которую ранее изъял вместе с другим имуществом по иску Генпрокуратуры к судье в отставке Виктору Момотову и... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T03:22:00+03:00
2026-01-16T03:22:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Суд в Москве снял арест с гостиницы "Вологда", которую ранее изъял вместе с другим имуществом по иску Генпрокуратуры к судье в отставке Виктору Момотову и владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
"Суд определил: отменить обеспечительные меры в виде наложения ареста (запрета совершать действия по отчуждению) в отношении ООО "Гостиница "Вологда", - говорится в документах.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор
8 октября 2025, 13:28
Останкинский суд Москвы 14 октября 2025 года взыскал в доход государства 97 объектов имущества на 9 миллиардов рублей. Ответчиками по иску проходили судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов, владелец сети отелей Marton краснодарский предприниматель Андрей Марченко и его сын Иван, а также ООО "Гостиница "Вологда".
Среди изъятого имущества 77 земельных участков и помещений были оформлены на Андрея Марченко, 18 - на его сына Ивана, участок со зданием принадлежит гостинице "Вологда". Спорное имущество расположено в Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде.
Здание гостиницы "Вологда" площадью 4 910,1 квадратных метров расположено на земельном участке площадью 18,2 соток в Вологде.
Андрей Марченко рассказывал в суде по изъятию имущества, что приобрел гостиницу "Вологда" в кредит и сделал там ремонт, который продолжается до сих пор из-за изношенности здания.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: Момотов с подельником создал сеть отелей "Marton"
23 сентября 2025, 13:33
 
