Сотрудника "Росатома" АСЭ задержали за финансирование экстремизма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан за финансирование экстремистской организации летом 2021 года, сообщает МВД региона.

В релизе не называется фамилия злоумышленника, но как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике компании " Росатома " " Атомстройэкспорт " (АСЭ) Михаиле Щербаке.

"Установлено, что у жителя Балахнинского района , являющегося сторонником запрещенной организации, возник умысел, направленный на финансирование деятельности экстремистской организации. Заведомо зная, что деятельность организации запрещена на территории РФ , в августе 2021 года он перевел деньги на ее счет", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что противоправная деятельность выявлена сотрудниками регионального УФСБ России.

В свою очередь ФСБ Нижегородской области сообщает, что задержан "руководитель одного из учреждений в сфере строительства и энергетики, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности".

"Установлено, что злоумышленник, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации и сторонником политизированной экстремистской организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, осуществлял денежные переводы на иностранные банковские счета запрещенной структуры", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что по месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты компьютер и средства связи. Сотрудники УФСБ устанавливают возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее РИА Новости сообщили в "Росатоме", что компетентные органы ведут следственные действия в отношении сотрудника компании "Росатома" АСЭ Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие.