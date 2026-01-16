Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника "Росатома" АСЭ задержали за финансирование экстремизма
19:03 16.01.2026
Сотрудника "Росатома" АСЭ задержали за финансирование экстремизма
Сотрудника "Росатома" АСЭ задержали за финансирование экстремизма
Житель Нижегородской области задержан за финансирование экстремистской организации летом 2021 года, сообщает МВД региона. РИА Новости, 16.01.2026
Сотрудника "Росатома" АСЭ задержали за финансирование экстремизма

Сотрудника "Росатома" АСЭ Щербака задержали за финансирование экстремизма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан за финансирование экстремистской организации летом 2021 года, сообщает МВД региона.
В релизе не называется фамилия злоумышленника, но как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" (АСЭ) Михаиле Щербаке.
Наручники - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В ЛНР задержали участника экстремистской организации
12 января, 10:21
"Установлено, что у жителя Балахнинского района, являющегося сторонником запрещенной организации, возник умысел, направленный на финансирование деятельности экстремистской организации. Заведомо зная, что деятельность организации запрещена на территории РФ, в августе 2021 года он перевел деньги на ее счет", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Отмечается, что противоправная деятельность выявлена сотрудниками регионального УФСБ России.
В свою очередь ФСБ Нижегородской области сообщает, что задержан "руководитель одного из учреждений в сфере строительства и энергетики, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Ивановской области задержали лидера экстремистской организации
23 сентября 2025, 19:53
"Установлено, что злоумышленник, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации и сторонником политизированной экстремистской организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, осуществлял денежные переводы на иностранные банковские счета запрещенной структуры", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что по месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты компьютер и средства связи. Сотрудники УФСБ устанавливают возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности.
Ранее РИА Новости сообщили в "Росатоме", что компетентные органы ведут следственные действия в отношении сотрудника компании "Росатома" АСЭ Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие.
АСЭ - управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома". Согласно информации на сайте АСЭ, Щербак занимает пост директора АСЭ по капитальному строительству.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки
18 июня 2025, 03:40
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьБалахнинский районАтомстройэкспортГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
