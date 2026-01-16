США предупредили о рисках полетов над Латинской Америкой

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США предупредило о рисках полетов над морскими районами некоторых латиноамериканских стран.
«
"Операторам США рекомендуется соблюдать осторожность при выполнении полетов над морскими районами Тихого океана и Калифорнийского залива в зоне полетной информации Мексики в связи с военной активностью и помехами в работе спутниковых навигационных систем", — говорится в уведомлении.
NYT узнала, зачем США усиливают давление на Мексику
15 января, 13:52
Аналогичные сообщения были выпущены в отношении Панамы, Колумбии, Центральной Америки и части Тихого Океана.
«
"Потенциальные риски существуют для воздушных судов на всех этапах полета, включая пролет, а также этапы прибытия и вылета", — указывается в сообщения.
В начале января Госдепартамент объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона. До этого президент Дональд Трамп призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав. После военной операции в Венесуэле американский лидер выступал с угрозами в адрес Кубы и Мексики.
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
10 января, 08:00