США предупредили о рисках полетов над Латинской Америкой

"Операторам США рекомендуется соблюдать осторожность при выполнении полетов над морскими районами Тихого океана и Калифорнийского залива в зоне полетной информации Мексики в связи с военной активностью и помехами в работе спутниковых навигационных систем", — говорится в уведомлении.

"Потенциальные риски существуют для воздушных судов на всех этапах полета, включая пролет, а также этапы прибытия и вылета", — указывается в сообщения.