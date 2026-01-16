https://ria.ru/20260116/ssha-2068429744.html
Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо
Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо - РИА Новости, 16.01.2026
Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило РИА Новости о временном развертывании американских сил в сирийском городе Дейр-Хафер на востоке провинции Алеппо РИА Новости, 16.01.2026
Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо
Центральное командование США заявило о развертывании сил в сирийском Дейр-Хафере
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило РИА Новости о временном развертывании американских сил в сирийском городе Дейр-Хафер на востоке провинции Алеппо с целью оценки обстановки и стабилизации ситуации на фоне недавней эскалации.
"Американские силы недавно прибыли в Дейр-Хафер, чтобы временно оценить ситуацию на месте, взаимодействовать с сирийскими партнёрами и содействовать стабилизации обстановки", - заявил РИА Новости капитан Тим Хокинс.
Во вторник министерство обороны Сирии
объявило восточную часть провинции Алеппо
закрытой военной зоной под предлогом концентрации военных "Сирийских демократических сил
" (СДС) на западном берегу реки Евфрат. Командование СДС в свою очередь опровергло заявления о концентрации своих сил на востоке провинции Алеппо в районе Масканы и Дейр-Хафер, обвинив Дамаск
в намерении спровоцировать вооруженную эскалацию в данной части страны.