Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо - РИА Новости, 16.01.2026
22:22 16.01.2026 (обновлено: 22:42 16.01.2026)
Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило РИА Новости о временном развертывании американских сил в сирийском городе Дейр-Хафер на востоке провинции Алеппо РИА Новости, 16.01.2026
Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо

Американские военные
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило РИА Новости о временном развертывании американских сил в сирийском городе Дейр-Хафер на востоке провинции Алеппо с целью оценки обстановки и стабилизации ситуации на фоне недавней эскалации.
"Американские силы недавно прибыли в Дейр-Хафер, чтобы временно оценить ситуацию на месте, взаимодействовать с сирийскими партнёрами и содействовать стабилизации обстановки", - заявил РИА Новости капитан Тим Хокинс.
Во вторник министерство обороны Сирии объявило восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной под предлогом концентрации военных "Сирийских демократических сил" (СДС) на западном берегу реки Евфрат. Командование СДС в свою очередь опровергло заявления о концентрации своих сил на востоке провинции Алеппо в районе Масканы и Дейр-Хафер, обвинив Дамаск в намерении спровоцировать вооруженную эскалацию в данной части страны.
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сирия открыла гуманитарный коридор для эвакуации людей с востока Алеппо
15 января, 15:08
