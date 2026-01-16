Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило РИА Новости о временном развертывании американских сил в сирийском городе Дейр-Хафер на востоке провинции Алеппо с целью оценки обстановки и стабилизации ситуации на фоне недавней эскалации.