Датский военачальник пригласил США на учения в Гренландии, пишет Reuters
Датский военачальник пригласил США на учения в Гренландии, пишет Reuters
Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен заявил, что пригласил США присоединиться к учениям в Гренландии, ждет ответа, передает... РИА Новости, 16.01.2026
Датский военачальник пригласил США на учения в Гренландии, пишет Reuters
Reuters: датский военачальник пригласил США на военные учения в Гренландии