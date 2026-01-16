Рейтинг@Mail.ru
Датский военачальник пригласил США на учения в Гренландии, пишет Reuters - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/ssha-2068415185.html
Датский военачальник пригласил США на учения в Гренландии, пишет Reuters
Датский военачальник пригласил США на учения в Гренландии, пишет Reuters - РИА Новости, 16.01.2026
Датский военачальник пригласил США на учения в Гренландии, пишет Reuters
Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен заявил, что пригласил США присоединиться к учениям в Гренландии, ждет ответа, передает... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:53:00+03:00
2026-01-16T20:53:00+03:00
дания
сша
в мире
гренландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067985342_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_02e570003cb06efd0b1145d68af243df.jpg
https://ria.ru/20260116/tramp-2068414321.html
дания
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067985342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae391afb90fff0d012b050c2789f2095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, сша, в мире, гренландия
Дания, США, В мире, Гренландия
Датский военачальник пригласил США на учения в Гренландии, пишет Reuters

Reuters: датский военачальник пригласил США на военные учения в Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен заявил, что пригласил США присоединиться к учениям в Гренландии, ждет ответа, передает агентство Рейтер.
"Глава арктического командования Дании заявил в пятницу, что пригласил США принять участие в военных учениях в Гренландии и ожидает ответа", - говорится в публикации агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии
Вчера, 20:50
 
ДанияСШАВ миреГренландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала