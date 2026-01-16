МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп не возьмет под контроль правительство, оно может втянуть страну в войну с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Трампу нужно взять под контроль собственное правительство. Он разговаривает с такими людьми, как Линдси Грэм*, Ричард Блюменталь и другими, которые считают своим правом втянуть нас всех в войну с Россией. У них нет такого права. Это абсолютная возмутительная чушь. Ни один американец этого не хочет", — отметил он.
По словам Макгрегора, интересы американского народа не включают войну с Россией или Китаем.
В прошлом году Грэм* внес в сенат проект новых рестрикций против Москвы. В нем предлагается ввести пошлины в 500 процентов на импорт из стран, которые закупают у России нефть, производные от нее продукты, газ и уран. Как передавало Bloomberg, законодатели не были готовы принять документ без одобрения президента. Трамп также утверждал, что перспективы законопроекта полностью зависят от его решения. В конце ноября сенаторы приостановили рассмотрение инициативы.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением, которое недружественные страны несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.