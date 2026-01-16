Суд может заставить США отменить приостановку выдачи виз, считает юрист

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Госдепартамент США, вероятно, в течение 2-3 месяцев в судебном порядке будет вынужден отменить свое недавнее решение о приостановке выдачи иммиграционных виз, рассказал РИА Новости Артем Жгун, адвокат и сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA, базирующейся в Майами.

В среду госдепартамент США сообщил, что Вашингтон приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России , в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.

"(Решение останется в силе - ред.) недолго, 2-3 месяца, возможно, меньше. Мы ожидаем, что будет подан иск против Департамента с прошением признать их решение необоснованным. Вероятнее всего суд согласится отменить это решение", - считает Жгун.

При этом он отметил, что, вероятно, граждане стран, попавших под решение о приостановке, начнут активно подавать заявки на получение туристических и студенческих виз США.

"А далее, уже по приезде в США, менять неиммиграционный статус на желаемый иммиграционный. Таким образом они будут обходить новое ограничение на выдачу иммиграционных виз в Консульствах США", - добавил адвокат.

Ранее представитель госдепа Ян Бейтсон заявил, что власти США постоянно проверяют всех 55 миллионов обладателей американских виз и аннулируют документы в случае нарушения закона.