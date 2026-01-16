https://ria.ru/20260116/ssha-2068362201.html
Суд может заставить США отменить приостановку выдачи виз, считает юрист
Суд может заставить США отменить приостановку выдачи виз, считает юрист - РИА Новости, 16.01.2026
Суд может заставить США отменить приостановку выдачи виз, считает юрист
Госдепартамент США, вероятно, в течение 2-3 месяцев в судебном порядке будет вынужден отменить свое недавнее решение о приостановке выдачи иммиграционных виз,... РИА Новости, 16.01.2026
Суд может заставить США отменить приостановку выдачи виз, считает юрист
Юрист Жгун: суд может заставить Госдеп США отменить приостановку выдачи виз
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Госдепартамент США, вероятно, в течение 2-3 месяцев в судебном порядке будет вынужден отменить свое недавнее решение о приостановке выдачи иммиграционных виз, рассказал РИА Новости Артем Жгун, адвокат и сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA, базирующейся в Майами.
В среду госдепартамент США
сообщил, что Вашингтон
приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России
, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
"(Решение останется в силе - ред.) недолго, 2-3 месяца, возможно, меньше. Мы ожидаем, что будет подан иск против Департамента с прошением признать их решение необоснованным. Вероятнее всего суд согласится отменить это решение", - считает Жгун.
При этом он отметил, что, вероятно, граждане стран, попавших под решение о приостановке, начнут активно подавать заявки на получение туристических и студенческих виз США.
"А далее, уже по приезде в США, менять неиммиграционный статус на желаемый иммиграционный. Таким образом они будут обходить новое ограничение на выдачу иммиграционных виз в Консульствах США", - добавил адвокат.
Ранее представитель госдепа Ян Бейтсон заявил, что власти США постоянно проверяют всех 55 миллионов обладателей американских виз и аннулируют документы в случае нарушения закона.
В день инаугурации американский лидер Дональд Трамп
в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели - это только начало.