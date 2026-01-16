Рейтинг@Mail.ru
США обсуждают сотрудничество с Гренландией, заявил спецпосланник Трампа - РИА Новости, 16.01.2026
США обсуждают сотрудничество с Гренландией, заявил спецпосланник Трампа
США ведут серьезные дискуссии об объединении и других формах более тесного сотрудничества с Гренландией, заявил в пятницу спецпосланник президента Дональда... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
США обсуждают сотрудничество с Гренландией, заявил спецпосланник Трампа

Лэндри: США ведут дискуссии об объединение и сотрудничестве с Гренландией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США ведут серьезные дискуссии об объединении и других формах более тесного сотрудничества с Гренландией, заявил в пятницу спецпосланник президента Дональда Трампа по взаимодействию с островом Джефф Лэндри.
"Идет серьезное обсуждение того, как могли бы выглядеть объединение, сотрудничество или более прочные отношения с Гренландией", - сказал Лэндри в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию
Вчера, 13:57
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
