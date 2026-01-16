Пошлины США против Ирана вредят интересам Ирака, считают эксперты

БАГДАД, 16 янв - РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, ведущих дела с Ираном, ставит под удар национальные интересы Ирака как одного из крупнейших импортеров иранских товаров, считают опрошенные РИА Новости иракские эксперты.

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном , будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, а соответствующее решение вступает в силу незамедлительно.

Иракский политический аналитик Муайид Абдалла расценил этот шаг как посягательство на суверенное право любого государства выбирать политических и экономических партнеров, в то время как для Ирака крайне важны отношения с соседними Турцией , Ираном, Кувейтом Саудовской Аравией и другими странами региона.

"Ирак - суверенное государство, он должен в первую очередь выстраивать отношения с соседними странами ввиду их географической и исторической близости, а также общих интересов… Все должны уважать принцип суверенитета на взаимной основе, ни одно государство не должно диктовать свои решения другим", - считает он.

Аналогичное мнение выразил иракский эксперт по вопросам экономики Казым Микдад. По его словам, никакие внешние силы не должны навязывать государству решения, противоречащие его национальным интересам.

"Курс Трампа вызывает очевидное недовольство на международной арене… Поспешные, недостаточно взвешенные заявления вносят смуту в международные отношения, в то время как они должны строиться на принципе взаимного уважения с учетом общих интересов, а не на основе диктата", - добавил он.