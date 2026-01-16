СМИ: агент ICE выстрелил в погибшую в Миннеаполисе женщину четыре раза

"Рене Николь Гуд получила четыре пулевых ранения от агента ICE Джонатана Росса, находясь за рулем своего внедорожника... Гуд была ранена в грудь, руку и голову", - говорится в публикации.

Отмечается, что к моменту приезда фельдшеров Гуд была еще жива, однако уже не дышала, а ее пульс потерял ритм и пропал, когда ее вытащили из машины. Сохранить жизнь женщины врачи пытались в карете скорой помощи и позже в больнице, однако спасти ее не удалось.