СМИ: агент ICE выстрелил в погибшую в Миннеаполисе женщину четыре раза
15:08 16.01.2026
СМИ: агент ICE выстрелил в погибшую в Миннеаполисе женщину четыре раза
СМИ: агент ICE выстрелил в погибшую в Миннеаполисе женщину четыре раза
Служащий иммиграционной службы США (ICE) выстрелил в погибшую в Миннеаполисе Рене Николь Гуд четыре раза, пишет газета New York Post со ссылкой на доклад службы РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:08:00+03:00
2026-01-16T15:08:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
миннеаполис
сша
в мире, миннеаполис, сша
В мире, Миннеаполис, США
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Служащий иммиграционной службы США (ICE) выстрелил в погибшую в Миннеаполисе Рене Николь Гуд четыре раза, пишет газета New York Post со ссылкой на доклад службы экстренного реагирования.
"Рене Николь Гуд получила четыре пулевых ранения от агента ICE Джонатана Росса, находясь за рулем своего внедорожника... Гуд была ранена в грудь, руку и голову", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд разрешил ICE операцию в "коррумпированной" Миннесоте, заявил Трамп
15 января, 15:44
Отмечается, что к моменту приезда фельдшеров Гуд была еще жива, однако уже не дышала, а ее пульс потерял ритм и пропал, когда ее вытащили из машины. Сохранить жизнь женщины врачи пытались в карете скорой помощи и позже в больнице, однако спасти ее не удалось.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
CBS: у агента ICE, застрелившего женщину, было внутреннее кровотечение
15 января, 10:53
 
