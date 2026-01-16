Рейтинг@Mail.ru
Американцам стало сложнее найти работу при Трампе - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 16.01.2026 (обновлено: 06:58 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/ssha-2068223282.html
Американцам стало сложнее найти работу при Трампе
Американцам стало сложнее найти работу при Трампе - РИА Новости, 16.01.2026
Американцам стало сложнее найти работу при Трампе
Безработица в США во время второго срока президента Дональда Трампа заметно выросла, при этом среди молодежи она достигла максимума за четыре года, а четверть... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T06:55:00+03:00
2026-01-16T06:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20250904/ssha-2039697068.html
https://ria.ru/20251225/putin-2064609036.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Американцам стало сложнее найти работу при Трампе

РИА Новости: безработица в США достигла максимума за четыре года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Безработица в США во время второго срока президента Дональда Трампа заметно выросла, при этом среди молодежи она достигла максимума за четыре года, а четверть безработных американцев стали дольше искать работу, выяснило РИА Новости по данным американской статистики.
Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Во время предвыборной кампании Трамп обещал создать рабочие места, "каких никогда раньше не видели" в стране. Однако пока ему это не удалось.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 237 тысяч
4 сентября 2025, 15:41
Безработица в стране выросла до 4,4% в декабре 2025 года с 4,1% годом ранее при уходящем с поста президента Джо Байдене. Таким образом, число безработных американцев при Трампе увеличилось на 8%, до 7,5 миллионов человек.
Среди них 10,4% составляет молодежь (в возрасте 16-24 лет), при этом еще в декабре 2024 года показатель был меньше - 9%. Согласно статистическим данным, доля молодежи впервые с апреля 2021 года превысила 10% всех безработных.
Одновременно в декабре 2025 число американцев, которые искали работу на рынке труда более 27 недель, увеличилось до 26% безработного населения.
Компании же резко сокращают рабочие места. В 2025 году, по данным аналитической компании Challenger, Gray & Christmas, было сокращено 1,2 миллиона человек – на 58% больше, чем годом ранее. Таким образом, число увольнений стало максимальным с коронавирусного 2020 года (2,3 миллиона) и практически вернулось к показателям глобального финансового кризиса 2008 года.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявлял, что рост безработицы в Штатах связан с тарифной политикой Трампа. Введение импортных пошлин разгоняет инфляцию и замедляет рост экономики США, что негативно сказывается и на рынке труда, объяснял глава регулятора.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин рассказал о снижении безработицы в России
25 декабря 2025, 14:43
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала