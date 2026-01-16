Американцам стало сложнее найти работу при Трампе

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Безработица в США во время второго срока президента Дональда Трампа заметно выросла, при этом среди молодежи она достигла максимума за четыре года, а четверть безработных американцев стали дольше искать работу, выяснило РИА Новости по данным американской статистики.

Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Во время предвыборной кампании Трамп обещал создать рабочие места, "каких никогда раньше не видели" в стране. Однако пока ему это не удалось.

Безработица в стране выросла до 4,4% в декабре 2025 года с 4,1% годом ранее при уходящем с поста президента Джо Байдене . Таким образом, число безработных американцев при Трампе увеличилось на 8%, до 7,5 миллионов человек.

Среди них 10,4% составляет молодежь (в возрасте 16-24 лет), при этом еще в декабре 2024 года показатель был меньше - 9%. Согласно статистическим данным, доля молодежи впервые с апреля 2021 года превысила 10% всех безработных.

Одновременно в декабре 2025 число американцев, которые искали работу на рынке труда более 27 недель, увеличилось до 26% безработного населения.

Компании же резко сокращают рабочие места. В 2025 году, по данным аналитической компании Challenger, Gray & Christmas, было сокращено 1,2 миллиона человек – на 58% больше, чем годом ранее. Таким образом, число увольнений стало максимальным с коронавирусного 2020 года (2,3 миллиона) и практически вернулось к показателям глобального финансового кризиса 2008 года.