Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт

ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Военные США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли использовать мощное звуковое или сверхвысокочастотное (СВЧ) оружие, созданное на основе систем противодействия беспилотникам, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт порекомендовала к прочтению интервью, как утверждается, с одним из бывших охранников венесуэльского лидера Николаса Мадуро , в котором тот заявляет, что американские военные якобы применили неизвестное оружие, обездвижившее телохранителей президента.

Пост с якобы интервью свидетеля операции США опубликовал некий Майк Неттер, в соцсети X называющий себя "инфлюенсером". Из публикации следует, что в ходе операции в Венесуэле военные США якобы применили таинственное, как предполагает свидетель, звуковое оружие, вызвавшее у телохранителей Мадуро кровотечение из носа и сильную головную боль.

"Согласно описанию сотрудников сил безопасности Венесуэлы, после нападения с использованием "таинственных звуковых волн" у них началась рвота с кровью, и они быстро потеряли способность двигаться. Возможно, имело место применение следующих двух типов оружия: звукового, которое включает инфразвуковые волны и ультразвуковые волны, или шумового", - заявил Лань Шуньчжэн.

Он пояснил, что человеческие органы слуха не в состоянии расслышать инфразвук, который может повредить внутренние органы за счет резонанса. Ультразвук в свою очередь обладает высокой направленностью и проникающей способностью, может наносить ущерб определенным целям даже сквозь стены. При этом шумовое оружие, по его словам, использует высокоинтенсивный шум или помехи для того, чтобы вызвать дискомфорт или разогнать толпу.

"Судя по симптомам потерпевших — повреждению внутренних органов и быстрой потере дееспособности, несмотря на отсутствие звуков, — предполагается, что это, вероятно, было инфразвуковое или ультразвуковое оружие с чрезвычайно высокой мощностью, предназначенное для нанесения серьезных травм, а не для разгона людей", - указал он.

Существует вероятность, добавил эксперт, что американские военные могли использовать мощное сверхвысокочастотное оружие, первоначально предназначенное для борьбы с беспилотниками, для нападения на людей.

"Этой мощности было бы достаточно, чтобы вызвать необратимые повреждения внутренних органов и смерть", - указал он.

По мнению аналитика, американские военные при осуществлении операции в Венесуэле выбрали звуковое оружие вместо традиционного огнестрельного из-за того, что его сложно отследить и доказать его использование.

Лань Шуньчжэн добавил, что американские военные обладают технологическими резервами в области направленного энергетического оружия, например, сверхвысокочастотным оружием для противодействия беспилотникам, которые легко могут быть адаптированы для использования против людей.

"Имеющаяся информация указывает на две возможности: либо американские военные использовали мощное звуковое оружие (инфразвук или ультразвук), либо мощное сверхвысокочастотное оружие, созданное на основе систем противодействия беспилотникам", - подчеркнул он.

Такое оружие, отметил эксперт, незаметно, его можно регулировать и использовать как для разгона толпы с нелетальным исходом, так и для причинения серьезного вреда при увеличении его мощности.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Родригес 5 января официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.