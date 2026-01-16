Рейтинг@Mail.ru
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/ssha-2068219452.html
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2026
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт
Военные США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли использовать мощное звуковое или сверхвысокочастотное (СВЧ) оружие, созданное... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:58:00+03:00
2026-01-16T05:58:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
каролин левитт
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066199697_470:721:2829:2048_1920x0_80_0_0_95e7aa66d2c1f91e11cb2ea4b85a66bc.jpg
https://ria.ru/20260113/ssha-2067553154.html
https://ria.ru/20260113/maduro-2067555120.html
https://ria.ru/20260112/oruzhie-2067290652.html
https://ria.ru/20260103/ssha-2066221534.html
https://ria.ru/20260116/ssha-2068213414.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066199697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4274d8323ad18c1a74d66a414441037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, каролин левитт, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Каролин Левитт, ООН, Удары США по Венесуэле
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт

РИА Новости: Шуньчжэн считает, что США могли использовать в Венесуэле СВЧ-оружие

© AP Photo / Cristian HernandezБронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Военные США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли использовать мощное звуковое или сверхвысокочастотное (СВЧ) оружие, созданное на основе систем противодействия беспилотникам, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт порекомендовала к прочтению интервью, как утверждается, с одним из бывших охранников венесуэльского лидера Николаса Мадуро, в котором тот заявляет, что американские военные якобы применили неизвестное оружие, обездвижившее телохранителей президента.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США получили оружие, которое может вызывать "гаванский синдром", пишут СМИ
13 января, 11:57
Пост с якобы интервью свидетеля операции США опубликовал некий Майк Неттер, в соцсети X называющий себя "инфлюенсером". Из публикации следует, что в ходе операции в Венесуэле военные США якобы применили таинственное, как предполагает свидетель, звуковое оружие, вызвавшее у телохранителей Мадуро кровотечение из носа и сильную головную боль.
"Согласно описанию сотрудников сил безопасности Венесуэлы, после нападения с использованием "таинственных звуковых волн" у них началась рвота с кровью, и они быстро потеряли способность двигаться. Возможно, имело место применение следующих двух типов оружия: звукового, которое включает инфразвуковые волны и ультразвуковые волны, или шумового", - заявил Лань Шуньчжэн.
Он пояснил, что человеческие органы слуха не в состоянии расслышать инфразвук, который может повредить внутренние органы за счет резонанса. Ультразвук в свою очередь обладает высокой направленностью и проникающей способностью, может наносить ущерб определенным целям даже сквозь стены. При этом шумовое оружие, по его словам, использует высокоинтенсивный шум или помехи для того, чтобы вызвать дискомфорт или разогнать толпу.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Рвало кровью": США применили сверхсекретное оружие для захвата Мадуро
13 января, 14:12
"Судя по симптомам потерпевших — повреждению внутренних органов и быстрой потере дееспособности, несмотря на отсутствие звуков, — предполагается, что это, вероятно, было инфразвуковое или ультразвуковое оружие с чрезвычайно высокой мощностью, предназначенное для нанесения серьезных травм, а не для разгона людей", - указал он.
Существует вероятность, добавил эксперт, что американские военные могли использовать мощное сверхвысокочастотное оружие, первоначально предназначенное для борьбы с беспилотниками, для нападения на людей.
"Этой мощности было бы достаточно, чтобы вызвать необратимые повреждения внутренних органов и смерть", - указал он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле
12 января, 02:21
По мнению аналитика, американские военные при осуществлении операции в Венесуэле выбрали звуковое оружие вместо традиционного огнестрельного из-за того, что его сложно отследить и доказать его использование.
Лань Шуньчжэн добавил, что американские военные обладают технологическими резервами в области направленного энергетического оружия, например, сверхвысокочастотным оружием для противодействия беспилотникам, которые легко могут быть адаптированы для использования против людей.
"Имеющаяся информация указывает на две возможности: либо американские военные использовали мощное звуковое оружие (инфразвук или ультразвук), либо мощное сверхвысокочастотное оружие, созданное на основе систем противодействия беспилотникам", - подчеркнул он.
Такое оружие, отметил эксперт, незаметно, его можно регулировать и использовать как для разгона толпы с нелетальным исходом, так и для причинения серьезного вреда при увеличении его мощности.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN
3 января, 16:59
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Родригес 5 января официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Комитет по нацбезопасности США запросил закрытый брифинг у МВБ
04:28
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресКаролин ЛевиттООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала