СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп"
СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп" - РИА Новости, 16.01.2026
СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп"
Первый из проектируемых американскими ВМС линкоров класса "Трамп" может стоить до 22 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим военным кораблем в истории США
СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп"
Bloomberg: первый американский линкор "Трамп" может стоить 22 миллиарда долларов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Первый из проектируемых американскими ВМС линкоров класса "Трамп" может стоить до 22 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим военным кораблем в истории США, передает агентство Блумберг
со ссылкой на предварительные расчеты.
Президент США Дональд Трамп
объявил о новом классе военных кораблей, названных в его честь, в конце декабря 2025 года.
Первоначальную оценку стоимости корабля опубликовал в четверг аналитик по военно-морским силам бюджетного управления конгресса Эрик Лабс. Он отметил, что окончательная цена первого корабля будет зависеть от решений, которые еще не приняты: тоннаж, численность экипажа и вооружение. Самый низкий сценарий стоимости составляет 15,1 миллиарда долларов.
Сейчас самым дорогим американским военным кораблем является авианосец Gerald Ford, который был введен в строй в 2017 году и обошелся примерно в 13 миллиардов долларов.
Как отмечает агентство, пока линкор остается лишь концепцией. На презентации в декабре был показан эскиз изящного военного корабля под названием Defiant ("Дерзкий"), рассекающего бурные воды, с лазерным лучом, выходящим из палубы, и дымом, поднимающимся от цели на заднем плане.