СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп" - РИА Новости, 16.01.2026
05:53 16.01.2026
СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп"
СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп"
СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп"

Bloomberg: первый американский линкор "Трамп" может стоить 22 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Randi BrАмериканский эсминец
Американский эсминец
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Randi Br
Американский эсминец. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый из проектируемых американскими ВМС линкоров класса "Трамп" может стоить до 22 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим военным кораблем в истории США, передает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные расчеты.
Президент США Дональд Трамп объявил о новом классе военных кораблей, названных в его честь, в конце декабря 2025 года.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Администрация Трампа обсуждает строительство новых линкоров
30 сентября 2025, 16:57
Первоначальную оценку стоимости корабля опубликовал в четверг аналитик по военно-морским силам бюджетного управления конгресса Эрик Лабс. Он отметил, что окончательная цена первого корабля будет зависеть от решений, которые еще не приняты: тоннаж, численность экипажа и вооружение. Самый низкий сценарий стоимости составляет 15,1 миллиарда долларов.
Сейчас самым дорогим американским военным кораблем является авианосец Gerald Ford, который был введен в строй в 2017 году и обошелся примерно в 13 миллиардов долларов.
Как отмечает агентство, пока линкор остается лишь концепцией. На презентации в декабре был показан эскиз изящного военного корабля под названием Defiant ("Дерзкий"), рассекающего бурные воды, с лазерным лучом, выходящим из палубы, и дымом, поднимающимся от цели на заднем плане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно
24 декабря 2025, 08:00
 
