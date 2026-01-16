СМИ узнали, сколько может стоить первый линкор класса "Трамп"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый из проектируемых американскими ВМС линкоров класса "Трамп" может стоить до 22 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим военным кораблем в истории США, передает агентство Первый из проектируемых американскими ВМС линкоров класса "Трамп" может стоить до 22 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим военным кораблем в истории США, передает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные расчеты.

Президент США Дональд Трамп объявил о новом классе военных кораблей, названных в его честь, в конце декабря 2025 года.

Первоначальную оценку стоимости корабля опубликовал в четверг аналитик по военно-морским силам бюджетного управления конгресса Эрик Лабс. Он отметил, что окончательная цена первого корабля будет зависеть от решений, которые еще не приняты: тоннаж, численность экипажа и вооружение. Самый низкий сценарий стоимости составляет 15,1 миллиарда долларов.

Сейчас самым дорогим американским военным кораблем является авианосец Gerald Ford, который был введен в строй в 2017 году и обошелся примерно в 13 миллиардов долларов.