В США заморозили до десяти тысяч заявок россиян на получение визы
В США заморозили до десяти тысяч заявок россиян на получение визы - РИА Новости, 16.01.2026
В США заморозили до десяти тысяч заявок россиян на получение визы
До 10 тысяч заявок россиян на получение американской иммиграционной визы могут быть заморожены из-за решения госдепартамента США приостановить выдачу виз... РИА Новости, 16.01.2026
В США заморозили до десяти тысяч заявок россиян на получение визы
РИА Новости: в США заморозили до десяти тысяч заявок россиян на получение визы
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. До 10 тысяч заявок россиян на получение американской иммиграционной визы могут быть заморожены из-за решения госдепартамента США приостановить выдачу виз гражданам некоторых стран, рассказал РИА Новости Артем Жгун, адвокат и сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA, базирующейся в Майами.
В среду госдепартамент США
сообщил, что Вашингтон
приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России
, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
"5,000-10,000 (заявлений-ред.)", - сказал Жгун в ответ на вопрос о том, сколько заявлений от россиян было затронуто решением Вашингтона.
При этом собеседник агентства добавил, что общее число замороженных заявлений остается неизвестным.
"Сложно сказать, но думаю, что сотни тысяч заявлений", - уточнил он.
Ранее представитель госдепа Ян Бейтсон заявил, что власти США постоянно проверяют все 55 миллионов обладателей американских виз и аннулируют документы в случае нарушения закона.
В день инаугурации американский лидер Дональд Трамп
в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели - это только начало.