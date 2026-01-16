В США заморозили до десяти тысяч заявок россиян на получение визы

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. До 10 тысяч заявок россиян на получение американской иммиграционной визы могут быть заморожены из-за решения госдепартамента США приостановить выдачу виз гражданам некоторых стран, рассказал РИА Новости Артем Жгун, адвокат и сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA, базирующейся в Майами.

В среду госдепартамент США сообщил, что Вашингтон приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России , в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.

"5,000-10,000 (заявлений-ред.)", - сказал Жгун в ответ на вопрос о том, сколько заявлений от россиян было затронуто решением Вашингтона.

При этом собеседник агентства добавил, что общее число замороженных заявлений остается неизвестным.

"Сложно сказать, но думаю, что сотни тысяч заявлений", - уточнил он.

Ранее представитель госдепа Ян Бейтсон заявил, что власти США постоянно проверяют все 55 миллионов обладателей американских виз и аннулируют документы в случае нарушения закона.