Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала журналиста NewsNation - РИА Новости, 16.01.2026
02:43 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/ssha-2068207455.html
Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала журналиста NewsNation
Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала журналиста NewsNation - РИА Новости, 16.01.2026
Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала журналиста NewsNation
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт набросилась с жесткой критикой на журналиста телеканала NewsNation Найалла Стенэджа после того, как он негативно... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
миннеаполис
сша
каролин левитт
тим уолц
миннеаполис
сша
РИА Новости
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, миннеаполис, сша, каролин левитт, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Каролин Левитт, Тим Уолц
Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала журналиста NewsNation

Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала журналиста за вопрос об агенте ICE

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт набросилась с жесткой критикой на журналиста телеканала NewsNation Найалла Стенэджа после того, как он негативно отозвался о действиях агента ICE, застрелившего женщину в Миннеаполисе.
NewsNation известен консервативной повесткой и не считается либеральным американским изданием.
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В США миллиардер пожертвовал 10 тысяч долларов агенту ICE, убившему женщину
12 января, 09:07
"Вы левый пропагандист, а не репортер. Вы притворяетесь журналистом, и это совершенно очевидно из самой сути вашего вопроса", – сказала она репортеру после его вопроса по теме.
Левитт также поставила под сомнение правомерность нахождения Стенэджа на брифинге Белого дома.
"Вам вообще не следовало бы сидеть на этом месте, но вы притворяетесь журналистом, а на самом деле вы левый активист", - продолжила Левитт.
В заключение она пристыдила репортера за его работу.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс пристыдил врущих о невиновности убитой в Миннеаполисе женщины
8 января, 22:21
"Позор таким людям, как вы, работающим в СМИ, которые придерживаются искаженного и предвзятого мнения и притворяются настоящими, честными журналистами", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
Помощница главы министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс призвал СМИ снизить градус напряженности после гибели женщины
8 января, 22:25
 
В миреМиннеаполисСШАКаролин ЛевиттТим Уолц
 
 
