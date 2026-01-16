Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала журналиста NewsNation

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт набросилась с жесткой критикой на журналиста телеканала NewsNation Найалла Стенэджа после того, как он негативно отозвался о действиях агента ICE, застрелившего женщину в Миннеаполисе.

NewsNation известен консервативной повесткой и не считается либеральным американским изданием.

"Вы левый пропагандист, а не репортер. Вы притворяетесь журналистом, и это совершенно очевидно из самой сути вашего вопроса", – сказала она репортеру после его вопроса по теме.

Левитт также поставила под сомнение правомерность нахождения Стенэджа на брифинге Белого дома.

"Вам вообще не следовало бы сидеть на этом месте, но вы притворяетесь журналистом, а на самом деле вы левый активист", - продолжила Левитт.

В заключение она пристыдила репортера за его работу.

"Позор таким людям, как вы, работающим в СМИ, которые придерживаются искаженного и предвзятого мнения и притворяются настоящими, честными журналистами", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.

Помощница главы министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.