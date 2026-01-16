Рейтинг@Mail.ru
США направили войска на Ближний Восток, пишут СМИ
00:31 16.01.2026 (обновлено: 00:55 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/ssha-2068197005.html
США направили войска на Ближний Восток, пишут СМИ
США направили войска на Ближний Восток, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
США направили войска на Ближний Восток, пишут СМИ
США направляют военные силы на Ближний Восток в связи с рассмотрением президентом США Дональдом Трампом возможности ударов на Ирану, сообщает телеканал Fox News РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T00:31:00+03:00
2026-01-16T00:55:00+03:00
США направили войска на Ближний Восток, пишут СМИ

Fox News: США направляют силы на Ближний Восток из-за возможного удара по Ирану

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США направляют военные силы на Ближний Восток в связи с рассмотрением президентом США Дональдом Трампом возможности ударов на Ирану, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
"США направляют военные силы на Ближний Восток, пока Трамп рассматривает возможность удара по Ирану, говорят источники", - сообщил телеканал.
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана
Вчера, 13:35
По информации Fox News, по меньшей мере один американский авианосец направлен в сторону Ближнего Востока. В ближайшие дни и недели в регион, как ожидается, будут направляться морские, сухопутные и воздушные силы, чтобы предоставить президенту различные военные варианты на случай, если он примет решение о нанесении ударов по Ирану.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Трамп во вторник заявил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами, и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
14 января, 19:06
 
