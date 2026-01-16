США направили войска на Ближний Восток, пишут СМИ

По информации Fox News, по меньшей мере один американский авианосец направлен в сторону Ближнего Востока. В ближайшие дни и недели в регион, как ожидается, будут направляться морские, сухопутные и воздушные силы, чтобы предоставить президенту различные военные варианты на случай, если он примет решение о нанесении ударов по Ирану.