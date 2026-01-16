Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 16 января: ВС России освободили населенный пункт Жовтневое - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068394484.html
Спецоперация, 16 января: ВС России освободили населенный пункт Жовтневое
Спецоперация, 16 января: ВС России освободили населенный пункт Жовтневое - РИА Новости, 16.01.2026
Спецоперация, 16 января: ВС России освободили населенный пункт Жовтневое
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:14:00+03:00
2026-01-16T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
запорожская область
дмитрий песков
дмитрий медведев
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_d17c72931bb306f94422a7d09c196f41.jpg
https://ria.ru/20260116/zelenskiy-2068326083.html
https://ria.ru/20260116/himars--2068296626.html
https://ria.ru/20260116/skorokhod-2068294315.html
https://ria.ru/20260116/pereprava-2068227536.html
россия
сша
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ed810c7c99da5e3865660ff1bc972adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сша, запорожская область, дмитрий песков, дмитрий медведев, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Запорожская область, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 16 января: ВС России освободили населенный пункт Жовтневое

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Не на одной стороне". Зеленский жестко ответил Трампу
Вчера, 15:29
Российские войска за неделю уничтожили пять машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку РСЗО HIMARS и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, сообщило Минобороны России.
ВС РФ ударом нескольких авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Осиново в Харьковской области, сообщили в военном ведомстве.
Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области.
Пусковая установка HIMARS ВСУ, обнаруженная в Черниговской области российской разведкой при помощи беспилотников, была полностью уничтожена вместе с расчетом, сообщило министерство обороны России.
Группировка "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Жовтневое в Запорожской области заняла район обороны ВСУ площадью свыше шести квадратных километров, сообщило министерство обороны России.
Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения Жовтневого в Запорожской области, форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ на подготовленном рубеже обороны, сообщило Минобороны России.
Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом
Вчера, 13:19
Наступательная операция противника на Купянск успеха не принесла, заявил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев. Он отметил, что все районы Купянска находятся под контролем ВС РФ, несмотря на попытки прорыва туда ВСУ.

Европейская безопасность

Обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствуют интересам России, добавил Песков. Он подчеркнул, что мир не установится сам, нужны совместные усилия стран на встречных треках.
Россия ценит усилия США по украинскому урегулированию, отметил Песков. По его словам, Россия ценит и приветствует усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло. Песков добавил, что у РФ есть диалог с США, а с Европой его нет.

Белоусов проинспектировал "Запад"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о действиях войск на линии боевого соприкосновения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки "Запад" госнаграды, сообщило в пятницу военное ведомство.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах
Вчера, 13:08
Группировка "Запад" в декабре освободила шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров территорий, заявил командующий группировкой "Запад", генерал-полковник Сергей Кузовлев. Он подчеркнул, что российская группировка войск "Запад" ведёт действия по освобождению 10 населённых пунктов.

ВС России укомплектованы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем.
Задача по комплектованию российских войск служащими по контракту, которая была поставлена на 2025 год, выполнена, отметил Медведев. Он добавил, что более 422 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы по итогам 2025 года.
Медведев подчеркнул, что представил президенту России Владимиру Путину доклад о достигнутых результатах по комплектованию войск по итогам 2025 года.
Медведев назвал важным вопрос комплектования войск беспилотных систем.
Уничтожение переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Вчера, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАЗапорожская областьДмитрий ПесковДмитрий МедведевАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала