МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике , сообщило журналистам Минобороны РФ.

Российские войска за неделю уничтожили пять машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку РСЗО HIMARS и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, сообщило Минобороны России.

ВС РФ ударом нескольких авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Осиново в Харьковской области , сообщили в военном ведомстве.

Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области

Пусковая установка HIMARS ВСУ, обнаруженная в Черниговской области российской разведкой при помощи беспилотников, была полностью уничтожена вместе с расчетом, сообщило министерство обороны России.

Группировка "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Жовтневое в Запорожской области заняла район обороны ВСУ площадью свыше шести квадратных километров, сообщило министерство обороны России.

Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения Жовтневого в Запорожской области, форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ на подготовленном рубеже обороны, сообщило Минобороны России.

Наступательная операция противника на Купянск успеха не принесла, заявил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев. Он отметил, что все районы Купянска находятся под контролем ВС РФ, несмотря на попытки прорыва туда ВСУ.

Европейская безопасность

Дмитрий Песков. Обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ

Усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствуют интересам России, добавил Песков. Он подчеркнул, что мир не установится сам, нужны совместные усилия стран на встречных треках.

Россия ценит усилия США по украинскому урегулированию, отметил Песков. По его словам, Россия ценит и приветствует усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло. Песков добавил, что у РФ есть диалог с США, а с Европой его нет.

Белоусов проинспектировал "Запад"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о действиях войск на линии боевого соприкосновения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки "Запад" госнаграды, сообщило в пятницу военное ведомство.

Группировка "Запад" в декабре освободила шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров территорий, заявил командующий группировкой "Запад", генерал-полковник Сергей Кузовлев. Он подчеркнул, что российская группировка войск "Запад" ведёт действия по освобождению 10 населённых пунктов.

ВС России укомплектованы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем.

Задача по комплектованию российских войск служащими по контракту, которая была поставлена на 2025 год, выполнена, отметил Медведев. Он добавил, что более 422 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы по итогам 2025 года.

Медведев подчеркнул, что представил президенту России Владимиру Путину доклад о достигнутых результатах по комплектованию войск по итогам 2025 года.