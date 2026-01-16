Боец "Севера" рассказал, как его группа заняла позицию ВСУ за 15 минут

"Мы взяли позицию противника за 15 минут, закинув ТМ-ку, уничтожив противника и остановив накат", - сказал военнослужащий.

По словам "Ветра", его группе поступила команда выдвинуться на точку, минуя расстояние в 400 метров, где нужно было захватить позицию противника, чтобы остановить его продвижение. Сослуживцы "Шрам" и "Вацок" прикрывали "Ветра" от БПЛА на пути к цели.