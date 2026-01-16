https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068231207.html
Боец "Севера" рассказал, как его группа заняла позицию ВСУ за 15 минут
Российские военнослужащие за 15 минут заняли позицию ВСУ с помощью противотанковой мины (ТМ), рассказал РИА Новости гранатометчик 11-го танкового полка 11-го
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за 15 минут заняли позицию ВСУ с помощью противотанковой мины (ТМ), рассказал РИА Новости гранатометчик 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Ветер".
"Мы взяли позицию противника за 15 минут, закинув ТМ-ку, уничтожив противника и остановив накат", - сказал военнослужащий.
По словам "Ветра", его группе поступила команда выдвинуться на точку, минуя расстояние в 400 метров, где нужно было захватить позицию противника, чтобы остановить его продвижение. Сослуживцы "Шрам" и "Вацок" прикрывали "Ветра" от БПЛА на пути к цели.
"Они заняли оборону, я, соответственно, подготовил ТМ-ку, поджег ее, закинул. Было где-то 10-15 секунд максимум уйти оттуда. При отходе проверили: все сработало, все уничтожено", - поделился подробностями военнослужащий.
По словам "Ветра", это помогло закрепиться нашим бойцам и не дать противнику продвинуться.
"Как нам сказали, спасли многие жизни", - добавил "Ветер".
За образцовое выполнение поставленной задачи "Ветер" был награжден орденом Мужества.