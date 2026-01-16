Рейтинг@Mail.ru
Боец "Севера" рассказал, как его группа заняла позицию ВСУ за 15 минут - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068231207.html
Боец "Севера" рассказал, как его группа заняла позицию ВСУ за 15 минут
Боец "Севера" рассказал, как его группа заняла позицию ВСУ за 15 минут - РИА Новости, 16.01.2026
Боец "Севера" рассказал, как его группа заняла позицию ВСУ за 15 минут
Российские военнослужащие за 15 минут заняли позицию ВСУ с помощью противотанковой мины (ТМ), рассказал РИА Новости гранатометчик 11-го танкового полка 11-го... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T09:03:00+03:00
2026-01-16T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068202037.html
https://ria.ru/20260112/spetsoperatsiya-2067303999.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец "Севера" рассказал, как его группа заняла позицию ВСУ за 15 минут

РИА Новости: ВС РФ за 15 минут заняли позицию ВСУ с помощью противотанковой мины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за 15 минут заняли позицию ВСУ с помощью противотанковой мины (ТМ), рассказал РИА Новости гранатометчик 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Ветер".
"Мы взяли позицию противника за 15 минут, закинув ТМ-ку, уничтожив противника и остановив накат", - сказал военнослужащий.
Военнослужащие во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Штурмовой рюкзак спас разведчика от летящего на него дрона
01:31
По словам "Ветра", его группе поступила команда выдвинуться на точку, минуя расстояние в 400 метров, где нужно было захватить позицию противника, чтобы остановить его продвижение. Сослуживцы "Шрам" и "Вацок" прикрывали "Ветра" от БПЛА на пути к цели.
«
"Они заняли оборону, я, соответственно, подготовил ТМ-ку, поджег ее, закинул. Было где-то 10-15 секунд максимум уйти оттуда. При отходе проверили: все сработало, все уничтожено", - поделился подробностями военнослужащий.
По словам "Ветра", это помогло закрепиться нашим бойцам и не дать противнику продвинуться.
"Как нам сказали, спасли многие жизни", - добавил "Ветер".
За образцовое выполнение поставленной задачи "Ветер" был награжден орденом Мужества.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец
12 января, 07:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала