Российские военные сорвали контратаку ВСУ к югу от Варачино
Российские военные сорвали контратаку ВСУ к югу от Варачино - РИА Новости, 16.01.2026
Российские военные сорвали контратаку ВСУ к югу от Варачино
Атака боевой группы 71-й аэромобильной бригады ВСУ сорвана югу от населенного пункта Варачино Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
Российские военные сорвали контратаку ВСУ к югу от Варачино
