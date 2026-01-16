Бойцы ФСБ уничтожили две бронемашины с десантом ВСУ

ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й ОМСБР Южного военного округа уничтожили две боевые бронированные машины "Козак" с десантом ВСУ на константиновском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.