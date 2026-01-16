https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068224059.html
Бойцы ФСБ уничтожили две бронемашины с десантом ВСУ
Бойцы ФСБ уничтожили две бронемашины с десантом ВСУ
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й ОМСБР Южного военного округа уничтожили две боевые... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T07:10:00+03:00
2026-01-16T07:10:00+03:00
2026-01-16T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
фсб
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
2026
Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
Бойцы ФСБ уничтожили две бронемашины с десантом ВСУ
Бойцы ФСБ уничтожили бронемашины с десантом ВСУ на Константиновском направлении