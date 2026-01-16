https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068217538.html
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.01.2026
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области
Бойцы группы "Контора" российской группировки войск "Запад" уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и сорвал ротацию противника в Купянском районе... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:34:00+03:00
2026-01-16T05:34:00+03:00
2026-01-16T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Оскол в Харьковской области