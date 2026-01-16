Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 16.01.2026
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.01.2026
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области
Бойцы группы "Контора" российской группировки войск "Запад" уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и сорвал ротацию противника в Купянском районе... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
2026
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Оскол в Харьковской области

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Бойцы группы "Контора" российской группировки войск "Запад" уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и сорвал ротацию противника в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Расчет БПЛА самолетного типа "Молния-2" войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" в ночное время уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и сорвал ротацию противника в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что удар по цели нанесли военнослужащие группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
