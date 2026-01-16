https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068217386.html
"Южная" группировка нанесла удары по 17 объектам с военными ВСУ
Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки войск за минувшие сутки поразили четыре пункта временной дислокации, 11 блиндажей и два наблюдательных... РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки войск за минувшие сутки поразили четыре пункта временной дислокации, 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал Starlink, пять робототехнических комплексов, поражено четыре пункта временной дислокации, а также 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с личным составом ВСУ
", - сказал Астафьев
в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ
.
Кроме того, по его словам, в зоне ответственности "Южной" группировки были сбиты 13 беспилотников противника.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности этой группировки были поражены пять станций спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления беспилотной авиацией, сбиты четыре беспилотника самолётного типа.