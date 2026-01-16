Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка нанесла удары по 17 объектам с военными ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 16.01.2026
"Южная" группировка нанесла удары по 17 объектам с военными ВСУ
"Южная" группировка нанесла удары по 17 объектам с военными ВСУ
Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки войск за минувшие сутки поразили четыре пункта временной дислокации, 11 блиндажей и два наблюдательных... РИА Новости, 16.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
"Южная" группировка нанесла удары по 17 объектам с военными ВСУ

"Южная" группировка за сутки нанесла удары по 17 объектам с боевиками ВСУ

Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки войск за минувшие сутки поразили четыре пункта временной дислокации, 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал Starlink, пять робототехнических комплексов, поражено четыре пункта временной дислокации, а также 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Кроме того, по его словам, в зоне ответственности "Южной" группировки были сбиты 13 беспилотников противника.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности этой группировки были поражены пять станций спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления беспилотной авиацией, сбиты четыре беспилотника самолётного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
