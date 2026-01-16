Рейтинг@Mail.ru
Штурмовой рюкзак спас разведчика от летящего на него дрона - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 16.01.2026
Штурмовой рюкзак спас разведчика от летящего на него дрона
Штурмовой рюкзак спас разведчика от летящего на него дрона - РИА Новости, 16.01.2026
Штурмовой рюкзак спас разведчика от летящего на него дрона
Штурмовой рюкзак и бег "зигзагом" спасли жизнь разведчику, позволив уклониться от летящего на него украинского дрона-камикадзе, который в итоге ударил в землю... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Штурмовой рюкзак спас разведчика от летящего на него дрона

РИА Новости: штурмовой рюкзак и бег зигзагом спасли бойца от дрона-камикадзе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактико-специальных учений
Военнослужащие во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время тактико-специальных учений . Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Штурмовой рюкзак и бег "зигзагом" спасли жизнь разведчику, позволив уклониться от летящего на него украинского дрона-камикадзе, который в итоге ударил в землю рядом с бойцом, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Запад" с позывным "Армян".
"Я вижу - оптоволокно летает. Я тогда еще не столкнулся с оптоволокном - ну примерно знаю, нас тут учат, что с ними делать. Получается, я начинаю убегать от него... Налево-направо, за спиной у меня еще "РДшка" (рюкзак десантный – ред.), я не успел его снять", - рассказал "Армян".
По словам бойца, убегая, он слышал, что дрон приближается к нему.
«
"В эти пару секунд ты начинаешь очень много думать - я не знаю, как это получается на адреналине. Я думаю, вот сейчас достанется, вот сейчас достанется. Я налево, потом направо. И в тот момент меня как будто толкнули. Я упал, как будто меня положили", - рассказал "Армян".
Боец добавил, что раздался взрыв, после которого он получил осколочное ранение в ногу. Сообщил товарищам, что может двигаться, хотя из ноги пошла кровь, а голову и шею защитил рюкзак.
«
"Когда FPV бахнул, осколки зашли в "РДшку". Вот, как вы видите - вот тут, тут, с этой стороны. Он (рюкзак -ред.) весь в осколках. Это я понял, знал, когда уже из больницы выписывался. Пришел - пацаны мне говорят "ты свою "РДшку" видел? Он тебя же и спас". И я до сих пор хожу с ним. Он уже весь потрепан, но как талисман. Теперь это будет в семейном музее", - рассказал боец, демонстрируя рюкзак.
"Армян" рассказал, что он пошел на СВО бороться против нацизма, как и его прадед в свое время в Великую Отечественную войну.
