Штурмовой рюкзак спас разведчика от летящего на него дрона

"Когда FPV бахнул, осколки зашли в "РДшку". Вот, как вы видите - вот тут, тут, с этой стороны. Он (рюкзак -ред.) весь в осколках. Это я понял, знал, когда уже из больницы выписывался. Пришел - пацаны мне говорят "ты свою "РДшку" видел? Он тебя же и спас". И я до сих пор хожу с ним. Он уже весь потрепан, но как талисман. Теперь это будет в семейном музее", - рассказал боец, демонстрируя рюкзак.