Штурмовой рюкзак спас разведчика от летящего на него дрона

ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Штурмовой рюкзак и бег "зигзагом" спасли жизнь разведчику, позволив уклониться от летящего на него украинского дрона-камикадзе, который в итоге ударил в землю рядом с бойцом, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Запад" с позывным "Армян".
"Я вижу - оптоволокно летает. Я тогда еще не столкнулся с оптоволокном - ну примерно знаю, нас тут учат, что с ними делать. Получается, я начинаю убегать от него... Налево-направо, за спиной у меня еще "РДшка" (рюкзак десантный – ред.), я не успел его снять", - рассказал "Армян".
По словам бойца, убегая, он слышал, что дрон приближается к нему.
"В эти пару секунд ты начинаешь очень много думать - я не знаю, как это получается на адреналине. Я думаю, вот сейчас достанется, вот сейчас достанется. Я налево, потом направо. И в тот момент меня как будто толкнули. Я упал, как будто меня положили", - рассказал "Армян".
Боец добавил, что раздался взрыв, после которого он получил осколочное ранение в ногу. Сообщил товарищам, что может двигаться, хотя из ноги пошла кровь, а голову и шею защитил рюкзак.
"Когда FPV бахнул, осколки зашли в "РДшку". Вот, как вы видите - вот тут, тут, с этой стороны. Он (рюкзак -ред.) весь в осколках. Это я понял, знал, когда уже из больницы выписывался. Пришел - пацаны мне говорят "ты свою "РДшку" видел? Он тебя же и спас". И я до сих пор хожу с ним. Он уже весь потрепан, но как талисман. Теперь это будет в семейном музее", - рассказал боец, демонстрируя рюкзак.
"Армян" рассказал, что он пошел на СВО бороться против нацизма, как и его прадед в свое время в Великую Отечественную войну.
