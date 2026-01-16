Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан начал экспортировать газ в Австрию и Германию - РИА Новости, 16.01.2026
11:55 16.01.2026
Азербайджан начал экспортировать газ в Австрию и Германию
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к поставкам азербайджанского природного газа в Австрию и Германию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2026
австрия, германия, азербайджан, socar, в мире
Австрия, Германия, Азербайджан, SOCAR, В мире
БАКУ, 16 янв – РИА Новости. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к поставкам азербайджанского природного газа в Австрию и Германию, сообщили РИА Новости в SOCAR.
"Мы, осуществляя продажу значительных объемов газа на рынках Южной и Центральной Европы через Трансадриатический газопровод (TAP) - европейский сегмент Южного газового коридора, запустили новый важный этап в экспорте газа из Азербайджана. С января 2026 года азербайджанский газ, наряду с другими странами, начал поступать и покупателям из Австрии и Германии", - сообщили в компании.
По данным местных СМИ, поставки в Австрию и Германию осуществляются через Италию. Число стран-импортеров азербайджанского газа достигло 16.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Глава Минэнерго Украины заявил, что обсуждал с Баку возможные поставки газа
13 июля 2025, 14:56
 
АвстрияГерманияАзербайджанSOCARВ мире
 
 
