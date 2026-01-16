Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в ходе формальной встречи в Брюсселе 29 января обсудят возможные новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов евроблока.
"Министры иностранных дел ЕС будут рассматривать пакет новых санкций против Ирана, когда соберутся на следующую формальную встречу в Брюсселе 29 января", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Европейская служба внешних связей (EEAS) предлагает внесение в санкционные списки порядка 31 физических и юридических лиц.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Стармер заявил о подготовке новых санкций против Ирана
14 января, 17:09