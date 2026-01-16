Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в ходе формальной встречи в Брюсселе 29 января обсудят возможные новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов евроблока.

В понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни сообщил на брифинге в Брюсселе , что Евросоюз обсуждает внесение КСИР в список террористических организаций, а также готовит новые санкции против Ирана

"Министры иностранных дел ЕС будут рассматривать пакет новых санкций против Ирана, когда соберутся на следующую формальную встречу в Брюсселе 29 января", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, Европейская служба внешних связей (EEAS) предлагает внесение в санкционные списки порядка 31 физических и юридических лиц.