Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января
10:29 16.01.2026 (обновлено: 10:30 16.01.2026)
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января - РИА Новости, 16.01.2026
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января
Главы МИД стран ЕС в ходе формальной встречи в Брюсселе 29 января обсудят возможные новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране, пишет газета Politico РИА Новости, 16.01.2026
в мире
иран
брюссель
сша
евросоюз
politico
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире, иран, брюссель, сша, евросоюз, politico, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Брюссель, США, Евросоюз, Politico, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января

Politico: главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Ирана 29 января в Брюсселе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в ходе формальной встречи в Брюсселе 29 января обсудят возможные новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов евроблока.
В понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни сообщил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз обсуждает внесение КСИР в список террористических организаций, а также готовит новые санкции против Ирана.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США включили в санкции против Ирана секретаря Совета нацбезопасности
15 января, 18:12
"Министры иностранных дел ЕС будут рассматривать пакет новых санкций против Ирана, когда соберутся на следующую формальную встречу в Брюсселе 29 января", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Европейская служба внешних связей (EEAS) предлагает внесение в санкционные списки порядка 31 физических и юридических лиц.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Стармер заявил о подготовке новых санкций против Ирана
14 января, 17:09
 
