Подросток предстанет перед судом по делу о теракте в Чебоксарах
09:49 16.01.2026 (обновлено: 09:52 16.01.2026)
Подросток предстанет перед судом по делу о теракте в Чебоксарах
Завершено расследование дела о теракте в Чебоксарах, где подросток, чьими действиями руководил куратор, поджег два автомобиля сотрудников правоохранительных... РИА Новости, 16.01.2026
СК завершил расследование дела о поджоге авто правоохранителей в Чебоксарах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела о теракте в Чебоксарах, где подросток, чьими действиями руководил куратор, поджег два автомобиля сотрудников правоохранительных органов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской республике завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего местного жителя. Он обвиняется в… террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба", - сказала она.
Установлено, что в июле 2025 года несовершеннолетний в мессенджере начал общаться с незнакомцем, который склонил его к совершению теракта.
Под руководством куратора подросток получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. 25 июля обвиняемый поджег два автомобиля сотрудников правоохранительных органов в Чебоксарах, сняв на видео свои действия. В дальнейшем мальчик отправил кадры организатору.
"Злоумышленник был задержан, и уголовное дело в отношении него направлено в суд", - добавила Петренко.
В релизе ФСБ упоминается об этом и еще нескольких подобных делах в Чувашии и столичного региона и утверждается, что преступления четверо подростков в возрасте 15-17 лет совершали по заданиям украинских спецслужб.
"Установлено, что задержанные в группах знакомств в социальных сетях и иностранных мессенджерах общались с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. После этого с подростками связывались лжесотрудники российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы вооруженными силами Украины для планирования атак ударными беспилотными летательными аппаратами", - сообщила ФСБ.
Далее в целях освобождения от уголовной ответственности за оказание пособничества противнику подростков склоняли к совершению противоправных действии под предлогом якобы проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств.
ПроисшествияЧебоксарыРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
