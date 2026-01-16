Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Крещенскую ночь - РИА Новости, 16.01.2026
12:13 16.01.2026
Синоптик рассказал о погоде в Крещенскую ночь
Синоптик рассказал о погоде в Крещенскую ночь
Натекание облаков ожидается в Крещенскую ночь, это убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:13:00+03:00
2026-01-16T12:13:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
новый год
крещение господне
московская область (подмосковье)
москва
общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, новый год, крещение господне
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Новый год, Крещение Господне
Синоптик рассказал о погоде в Крещенскую ночь

Синоптик Тишковец: в Крещенскую ночь ожидается натекание облаков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКрещенские купания в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области
Крещенские купания в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Крещенские купания в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Натекание облаков ожидается в Крещенскую ночь, это убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Крещенскую ночь ожидается натекание облаков, что убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными: на термометрах от минус 6 до минус 11, днем возможен слабый снег, и потеплеет до минус 1 - минус 6. Во вторник примерно столько же и со снегом, а во второй половине предстоящей недели морозы вновь начнут усиливаться и температурный фон вернется в климатическое русло января", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что предстоящие выходные, благодаря гребню сибирского антициклона, ожидается переменная облачность, без осадков, стужа усилится. В субботу в Москве сумерках похолодает до минус 14 - минус 17, в Подмосковье минус 14 - минус 19, местами 19 - 24 градусов мороза, в светлое время около минус 10. В воскресенье характер метеоусловий аналогичный, погожий, морозы достигнут своего апогея: под утро впервые в текущем зимнем сезоне столбики минимальных термометров в мегаполисе опустятся до отметки минус 20 градусов, в Подмосковье местами ударят 25-градусные морозы, днем минус 7 - минус 10, что существенно ниже климатической нормы.
"В столице нашей Родины сегодня без осадков, минус шесть - минус девять. Сугробы высотой 40-45 сантиметров, на юго-востоке и востоке Подмосковья местами свыше полуметра", - добавил синоптик.
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Новый год, Крещение Господне
 
 
