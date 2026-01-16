Синоптик рассказал о погоде в Крещенскую ночь

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Натекание облаков ожидается в Крещенскую ночь, это убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей Родины сегодня без осадков, минус шесть - минус девять. Сугробы высотой 40-45 сантиметров, на юго-востоке и востоке Подмосковья местами свыше полуметра", - добавил синоптик.