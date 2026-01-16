Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
16.01.2026
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
Сигнал "Пожарник" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в пятницу в 15.39 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76... РИА Новости, 16.01.2026
2026
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

В эфире "Радио Судного дня" прозвучало слово "пожарник"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вышка мобильной связи
Вышка мобильной связи. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сигнал "Пожарник" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в пятницу в 15.39 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
