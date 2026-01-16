В ГД внесли проект о повышении штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о повышении в 12 раз штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования - до 25-50 тыс руб с правом выдворения из России по решению суда, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Нами разработаны 3 комплексных законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан, прибывших в РФ для осуществления трудовой деятельности. Проведена большая работа и как результат - все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством Российской Федерации, Верховным судом Российской Федерации, всеми правоохранителями и ведомствами… Учитывая, что легальность нахождение иностранного гражданина в РФ должна быть подтверждена безусловным соблюдением требований о подтверждении статуса здоровья, мы повышаем ответственность за уклонение от медосвидетельствования более чем в 12 раз - до 25-50 тыс. руб. с возможностью выдворения на усмотрение суда. И впервые вводим ответственность за неуплату штрафа в срок, как дополнительный дисциплинирующий фактор и меру, гарантирующую безопасность", - сказала Яровая журналистам.

Она отметила, что за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан предлагается установить административную ответственность, штраф - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток.

"Также законодательно устанавливается самостоятельная и повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Учитывая специфику и значение документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты от опасных инфекционных заболеваний, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до 4 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн. руб", - добавила вице-спикер ГД

По ее словам, впервые вводятся квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки, если это совершается с использованием интернета или служебного положения, в случае если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до 8 лет.