ШОС выразила соболезнования в связи с событиями в Иране

ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выразила глубокие соболезнования народу и правительству Ирана в связи с трагическими событиями в стране, говорится в заявлении организации.
"В этой связи ШОС выражает глубокие соболезнования народу и Правительству Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении организации по ситуации в Иране.
В организации подчеркнули, что односторонние санкционные меры оказали "существенное негативное воздействие" на экономическую стабильность государства, привели к ухудшению условий жизни людей и ограничили возможности иранского правительства по реализации мер обеспечения социально-экономического развития страны.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
