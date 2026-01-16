Рейтинг@Mail.ru
ШОС выразила соболезнования в связи с событиями в Иране
16:10 16.01.2026 (обновлено: 16:13 16.01.2026)
ШОС выразила соболезнования в связи с событиями в Иране
ШОС выразила соболезнования в связи с событиями в Иране - РИА Новости, 16.01.2026
ШОС выразила соболезнования в связи с событиями в Иране
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выразила глубокие соболезнования народу и правительству Ирана в связи с трагическими событиями в стране, говорится в РИА Новости, 16.01.2026
в мире
иран
шос
иран
2026
Новости
в мире, иран, шос
В мире, Иран, ШОС
ШОС выразила соболезнования в связи с событиями в Иране

ШОС выразила соболезнования в связи с трагическими событиями в Иране

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выразила глубокие соболезнования народу и правительству Ирана в связи с трагическими событиями в стране, говорится в заявлении организации.
Как отмечается в заявлении, ШОС выражает серьёзную обеспокоенность в связи с недавними трагическими событиями в Иране, "приведшими к жертвам среди мирного населения и представителей правоохранительных органов страны, а также разрушению гражданской инфраструктуры".
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Вчера, 14:23
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Вчера, 14:23
"В этой связи ШОС выражает глубокие соболезнования народу и Правительству Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении организации по ситуации в Иране.
В организации подчеркнули, что односторонние санкционные меры оказали "существенное негативное воздействие" на экономическую стабильность государства, привели к ухудшению условий жизни людей и ограничили возможности иранского правительства по реализации мер обеспечения социально-экономического развития страны.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
США выдвинули Ирану четыре требования
Вчера, 15:27
США выдвинули Ирану четыре требования
Вчера, 15:27
 
В миреИранШОС
 
 
