ШОС выступила против вмешательства во внутренние дела Ирана
15:29 16.01.2026
ШОС выступила против вмешательства во внутренние дела Ирана
ШОС выступила против вмешательства во внутренние дела Ирана
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает против вмешательства во внутренние дела Ирана, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 16.01.2026
ШОС выступила против вмешательства во внутренние дела Ирана

ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает против вмешательства во внутренние дела Ирана, говорится в заявлении организации.
"ШОС выступает против вмешательства во внутренние дела Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении организации, посвященном ситуации в Иране.
В ШОС подчеркнули, что организация придерживается "принципов уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах
