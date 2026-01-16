В Воронеже школьница пришла на уроки с ножом

ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Учащаяся одной из школ Воронежа пришла на уроки с ножом, школьники об этом рассказали классному руководителю, а та обратилась в полицию, сообщили журналистам в управлении образования города.

В местных СМИ и Telegram-каналах утверждается, что инцидент произошел в школе №19 Воронежа и якобы девочка угрожала учителю ОБЖ. Также публикуется скриншот переписки, в которой один из собеседников говорит, что видел школьницу в сопровождении полицейских.