В Воронеже школьница пришла на уроки с ножом

ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Учащаяся одной из школ Воронежа пришла на уроки с ножом, школьники об этом рассказали классному руководителю, а та обратилась в полицию, сообщили журналистам в управлении образования города.
"Учащаяся одной из воронежской школы пришла на занятия с ножом. Об этом классному руководителю сообщили сами школьники. Педагог уведомила администрацию школы и органы полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка", — сообщили в управлении образования Воронежа.
В местных СМИ и Telegram-каналах утверждается, что инцидент произошел в школе №19 Воронежа и якобы девочка угрожала учителю ОБЖ. Также публикуется скриншот переписки, в которой один из собеседников говорит, что видел школьницу в сопровождении полицейских.
РИА Новости на данный момент не располагает комментариями от УМВД России по Воронежской области.
