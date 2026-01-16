В Воронеже школьница пришла на уроки с ножом

Рейтинг@Mail.ru
11:11 16.01.2026 (обновлено: 11:14 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/shkolnitsa-2068258892.html
2026-01-16T11:11:00+03:00
2026-01-16T11:14:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068259307_104:0:762:370_1920x0_80_0_0_cc388c0d01836b4f8f480b847e91d38d.jpg
https://ria.ru/20251215/ranenie-2062089722.html
происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Учащаяся одной из школ Воронежа пришла на уроки с ножом, школьники об этом рассказали классному руководителю, а та обратилась в полицию, сообщили журналистам в управлении образования города.
"Учащаяся одной из воронежской школы пришла на занятия с ножом. Об этом классному руководителю сообщили сами школьники. Педагог уведомила администрацию школы и органы полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка", — сообщили в управлении образования Воронежа.
В местных СМИ и Telegram-каналах утверждается, что инцидент произошел в школе №19 Воронежа и якобы девочка угрожала учителю ОБЖ. Также публикуется скриншот переписки, в которой один из собеседников говорит, что видел школьницу в сопровождении полицейских.
РИА Новости на данный момент не располагает комментариями от УМВД России по Воронежской области.
ПроисшествияВоронежВоронежская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
