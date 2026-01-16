В Пермском планетарии объяснили появление огненного шара в небе

ПЕРМЬ, 16 янв - РИА Новости. Замеченный в небе над Пермским краем яркий объект был, скорее всего, входящим в плотные слои атмосферы искусственным спутником Земли, который сгорел, или метеоритом, сообщил РИА Новости сотрудник пермского планетария Виталий Францев.

В пятницу в местных пабликах в соцсетях появились снимки яркого огненного шара. Его заметили водители минувшей ночью в небе над Пермским краем , в районе Краснокамска

"Больше всего это похоже на вхождение в плотные слои атмосферы искусственного спутника Земли . Он сгорел в плотных слоях", - сказал Францев.

Он уточнил, что на начало 2026 года на орбите Земли находятся более 11 тысяч действующих спутников. При этом их число растет экспоненциально, в основном за счет крупных группировок для интернета, например, таких как Starlink.