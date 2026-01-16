https://ria.ru/20260116/shar-2068391812.html
В Пермском планетарии объяснили появление огненного шара в небе
В Пермском планетарии объяснили появление огненного шара в небе - РИА Новости, 16.01.2026
В Пермском планетарии объяснили появление огненного шара в небе
Замеченный в небе над Пермским краем яркий объект был, скорее всего, входящим в плотные слои атмосферы искусственным спутником Земли, который сгорел, или... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:00:00+03:00
2026-01-16T19:00:00+03:00
2026-01-16T19:09:00+03:00
земля
пермский край
краснокамск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143946/02/1439460284_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ff7a9aff4808b45ca04f94c05f667c5a.jpg
https://ria.ru/20250416/nauka-2011220306.html
земля
пермский край
краснокамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143946/02/1439460284_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_4c8b4e2ed15e19259c897f65d7f06f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, пермский край, краснокамск, происшествия
Земля, Пермский край, Краснокамск, Происшествия
В Пермском планетарии объяснили появление огненного шара в небе
Яркий шар в небе над Пермским краем мог быть искусственным спутником
ПЕРМЬ, 16 янв - РИА Новости. Замеченный в небе над Пермским краем яркий объект был, скорее всего, входящим в плотные слои атмосферы искусственным спутником Земли, который сгорел, или метеоритом, сообщил РИА Новости сотрудник пермского планетария Виталий Францев.
В пятницу в местных пабликах в соцсетях появились снимки яркого огненного шара. Его заметили водители минувшей ночью в небе над Пермским краем
, в районе Краснокамска
.
"Больше всего это похоже на вхождение в плотные слои атмосферы искусственного спутника Земли
. Он сгорел в плотных слоях", - сказал Францев.
Он уточнил, что на начало 2026 года на орбите Земли находятся более 11 тысяч действующих спутников. При этом их число растет экспоненциально, в основном за счет крупных группировок для интернета, например, таких как Starlink.
"Либо же это железосодержащий метеорит упал. Два варианта возможны. Кроме того, на низкой орбите ещё летают разведывательные спутники", - добавил собеседник.