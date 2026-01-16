Рейтинг@Mail.ru
19:00 16.01.2026 (обновлено: 19:09 16.01.2026)
В Пермском планетарии объяснили появление огненного шара в небе
2026-01-16T19:00:00+03:00
2026-01-16T19:09:00+03:00
В Пермском планетарии объяснили появление огненного шара в небе

Яркий шар в небе над Пермским краем мог быть искусственным спутником

© Flickr / NASA JohnsonВид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Flickr / NASA Johnson
Вид Земли с МКС. Архивное фото
ПЕРМЬ, 16 янв - РИА Новости. Замеченный в небе над Пермским краем яркий объект был, скорее всего, входящим в плотные слои атмосферы искусственным спутником Земли, который сгорел, или метеоритом, сообщил РИА Новости сотрудник пермского планетария Виталий Францев.
В пятницу в местных пабликах в соцсетях появились снимки яркого огненного шара. Его заметили водители минувшей ночью в небе над Пермским краем, в районе Краснокамска.
"Больше всего это похоже на вхождение в плотные слои атмосферы искусственного спутника Земли. Он сгорел в плотных слоях", - сказал Францев.
Он уточнил, что на начало 2026 года на орбите Земли находятся более 11 тысяч действующих спутников. При этом их число растет экспоненциально, в основном за счет крупных группировок для интернета, например, таких как Starlink.
"Либо же это железосодержащий метеорит упал. Два варианта возможны. Кроме того, на низкой орбите ещё летают разведывательные спутники", - добавил собеседник.
Ольгафранкит на руке исследователя - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Норильске обнаружен "близнец" внеземного минерала
16 апреля 2025, 07:00
 
ЗемляПермский крайКраснокамскПроисшествия
 
 
