Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1345 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Север" в Сумской области взят под контроль населенный пункт Комаровка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 92 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
