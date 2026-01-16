https://ria.ru/20260116/scherbak-2068319114.html
В "Росатоме" рассказали о следственных действиях в отношении сотрудника АСЭ
В "Росатоме" рассказали о следственных действиях в отношении сотрудника АСЭ - РИА Новости, 16.01.2026
В "Росатоме" рассказали о следственных действиях в отношении сотрудника АСЭ
Компетентные органы ведут следственные действия в отношении сотрудника компании "Росатома" АСЭ Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, сообщили... РИА Новости, 16.01.2026
атомстройэкспорт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
россия
россия
2026
В "Росатоме" рассказали о следственных действиях в отношении сотрудника АСЭ
РИА Новости: в отношении сотрудника АСЭ Щербака проводят следственные действия