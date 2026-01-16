Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" рассказали о следственных действиях в отношении сотрудника АСЭ - РИА Новости, 16.01.2026
14:56 16.01.2026
В "Росатоме" рассказали о следственных действиях в отношении сотрудника АСЭ
Компетентные органы ведут следственные действия в отношении сотрудника компании "Росатома" АСЭ Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, сообщили... РИА Новости, 16.01.2026
В "Росатоме" рассказали о следственных действиях в отношении сотрудника АСЭ

Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Компетентные органы ведут следственные действия в отношении сотрудника компании "Росатома" АСЭ Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в "Росатоме".
"В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия, им оказывается необходимое содействие", - сказали в госкорпорации.
АСЭ - управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома". Согласно информации на сайте АСЭ, Щербак занимает пост директора АСЭ по капитальному строительству.
 
АтомстройэкспортГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПроисшествияРоссия
 
 
