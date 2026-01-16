https://ria.ru/20260116/saratov-2068316764.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 16.01.2026
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:39:00+03:00
2026-01-16T14:39:00+03:00
2026-01-16T14:39:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528218_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_4ed7ee10f22529d6a1095235cc155ac9.jpg
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528218_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_251f31360178091a6670187d8c29b969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Саратова