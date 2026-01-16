Рейтинг@Mail.ru
Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/saratov-2068289509.html
Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой
Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой - РИА Новости, 16.01.2026
Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой
Мужчина, угрожавший полицейским арбалетом, бензопилой и топором, предстанет перед судом в Саратовской области, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:28:00+03:00
2026-01-16T13:28:00+03:00
происшествия
саратовская область
юбилейный
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260116/moskva-2068277617.html
саратовская область
юбилейный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, юбилейный, россия
Происшествия, Саратовская область, Юбилейный, Россия
Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой

Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой и арбалетом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Мужчина, угрожавший полицейским арбалетом, бензопилой и топором, предстанет перед судом в Саратовской области, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным надзорного органа, преступление было совершено 14 и 15 октября 2025 года, когда домой к 28-летнему мужчине в поселок Юбилейный Екатериновского района в ответ на обращение женщины приехали сотрудники МВД.
"По прибытии по адресу сотрудники полиции постучали в дверь дома, из которого вышел обвиняемый с заряженным арбалетом, направляя его поочередно на каждого из сотрудников полиции, при этом высказывая угрозу его применения. После этого мужчина во дворе дома подыскал бензопилу, которую привел в рабочее состояние. Удерживая ее в руках и находясь в доме, он вновь высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, которую сотрудники восприняли реально и покинули дом", - сообщили в прокуратуре.
На следующий день полицейский вновь приехал к мужчине в рамках расследования уголовного дела для обыска. Хозяин дома в состоянии алкогольного опьянения встретил правоохранителя с топором и пригрозил пустить его в ход.
Уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) рассмотрит Ртищевский районный суд. Максимальное наказание по статье предполагает до пяти лет лишения свободы.
Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах
Вчера, 12:09
 
ПроисшествияСаратовская областьЮбилейныйРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала