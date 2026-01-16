https://ria.ru/20260116/saratov-2068289509.html
Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой
Мужчина, угрожавший полицейским арбалетом, бензопилой и топором, предстанет перед судом в Саратовской области, сообщили в региональной прокуратуре. 16.01.2026
Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой и арбалетом
САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости.
Мужчина, угрожавший полицейским арбалетом, бензопилой и топором, предстанет перед судом в Саратовской области, сообщили
в региональной прокуратуре.
По данным надзорного органа, преступление было совершено 14 и 15 октября 2025 года, когда домой к 28-летнему мужчине в поселок Юбилейный
Екатериновского района в ответ на обращение женщины приехали сотрудники МВД.
"По прибытии по адресу сотрудники полиции постучали в дверь дома, из которого вышел обвиняемый с заряженным арбалетом, направляя его поочередно на каждого из сотрудников полиции, при этом высказывая угрозу его применения. После этого мужчина во дворе дома подыскал бензопилу, которую привел в рабочее состояние. Удерживая ее в руках и находясь в доме, он вновь высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, которую сотрудники восприняли реально и покинули дом", - сообщили в прокуратуре.
На следующий день полицейский вновь приехал к мужчине в рамках расследования уголовного дела для обыска. Хозяин дома в состоянии алкогольного опьянения встретил правоохранителя с топором и пригрозил пустить его в ход.
Уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ
(угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) рассмотрит Ртищевский районный суд. Максимальное наказание по статье предполагает до пяти лет лишения свободы.