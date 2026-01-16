Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой

"По прибытии по адресу сотрудники полиции постучали в дверь дома, из которого вышел обвиняемый с заряженным арбалетом, направляя его поочередно на каждого из сотрудников полиции, при этом высказывая угрозу его применения. После этого мужчина во дворе дома подыскал бензопилу, которую привел в рабочее состояние. Удерживая ее в руках и находясь в доме, он вновь высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, которую сотрудники восприняли реально и покинули дом", - сообщили в прокуратуре.