Экс-премьер обвинил Санду в дестабилизации Молдавии

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Поддержка президентом Молдавии Майей Санду идеи объединения республики с Румынией направлена на раскол общества и дестабилизацию страны, в том числе под влиянием внешних сил, Поддержка президентом Молдавии Майей Санду идеи объединения республики с Румынией направлена на раскол общества и дестабилизацию страны, в том числе под влиянием внешних сил, заявил бывший молдавский премьер, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Когда президент страны публично заявляет о готовности проголосовать за ликвидацию государства, народ которого его избрал, это представляет прямую угрозу государственности и не может быть проигнорировано… Поддержка идеи унири (объединения Молдавии с Румынией – ред.) — это не случайный эмоциональный жест, а осознанное действие, ведущее к расколу общества и дестабилизации страны, в том числе под влиянием внешних сил", - написал в своем Telegram-канале Тарлев

По его словам, заявление о поддержке объединения Молдавии с другим государством прямо противоречит конституции, которая закрепляет независимость, суверенитет и нейтралитет страны, и президент обязан быть гарантом конституции, а не сторонником идей, предполагающих ее нарушение.

"Когда глава государства говорит о готовности поддержать ликвидацию собственной страны - это уже не "мнение", а утрата ответственности и предательство доверия граждан… Ключевой вопрос сегодня заключается не в существовании унионизма как политического явления, а в том, кто и в чьих интересах вновь подталкивает Молдову к опасному эксперименту с разрушительными последствиями", - подчеркнул политик.