Экс-премьер обвинил Санду в дестабилизации Молдавии

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Поддержка президентом Молдавии Майей Санду идеи объединения республики с Румынией направлена на раскол общества и дестабилизацию страны, в том числе под влиянием внешних сил, заявил бывший молдавский премьер, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Когда президент страны публично заявляет о готовности проголосовать за ликвидацию государства, народ которого его избрал, это представляет прямую угрозу государственности и не может быть проигнорировано… Поддержка идеи унири (объединения Молдавии с Румынией – ред.) — это не случайный эмоциональный жест, а осознанное действие, ведущее к расколу общества и дестабилизации страны, в том числе под влиянием внешних сил", - написал в своем Telegram-канале Тарлев.
По его словам, заявление о поддержке объединения Молдавии с другим государством прямо противоречит конституции, которая закрепляет независимость, суверенитет и нейтралитет страны, и президент обязан быть гарантом конституции, а не сторонником идей, предполагающих ее нарушение.
"Когда глава государства говорит о готовности поддержать ликвидацию собственной страны - это уже не "мнение", а утрата ответственности и предательство доверия граждан… Ключевой вопрос сегодня заключается не в существовании унионизма как политического явления, а в том, кто и в чьих интересах вновь подталкивает Молдову к опасному эксперименту с разрушительными последствиями", - подчеркнул политик.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.