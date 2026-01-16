Рейтинг@Mail.ru
Свыше 240 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье за год
14:04 16.01.2026
Свыше 240 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье за год
© iStock.com / BartekSzewczykГрафический дизайнер работает в домашнем офисе
Графический дизайнер работает в домашнем офисе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© iStock.com / BartekSzewczyk
Графический дизайнер работает в домашнем офисе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Подмосковье в 2025 году зарегистрировались 244,5 тысячи самозанятых, в результате их общее число в регионе составило около 1,1 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В прошлом году количество предпринимателей, ведущих бизнес в статусе самозанятых, в Московской области превысило отметку в 1 миллион. По итогам 2025 года в Подмосковье зарегистрировано порядка 1,1 миллиона. Таким образом, за год в регионе было зарегистрировано 244,5 тысячи самозанятых", — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства рассказала, что в 2025 году было зарегистрировано на 50 тысяч самозанятых больше, чем в 2024 году. Это говорит о востребованности такого статуса среди предпринимателей.
Самозанятые в Московской области чаще всего работают в сфере ремонта, пассажирских и грузовых перевозок, ИТ, индустрии красоты, а также предоставляют информационные и другие услуги.
