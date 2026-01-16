Киев сам вскрыл свою причастность к теракту в Хорлах, заявил Сальдо

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Киевские власти сами "вскрыли" свою причастность к теракту в Хорлах, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам губернатора, киевские власти пытались преподнести ситуацию так, словно они не имеют отношения к теракту.
"И вообще, поначалу преподносили, что это был военный объект. И якобы это был удар по военному объекту, и этим самым вскрыли, что они на самом деле спланировали нанести этот удар. После этого начали говорить, что "это не мы" и отрицают свою причастность к этому злобному действию. Но я думаю, что Бог все видит. И не только Бог, мы все видим. Все, кто имеет ко всем этим преступлениям отношение, все будут привлечены к ответственности", - рассказал Сальдо.
Все причастные к теракту в Хорлах будут привлечены к ответственности, отметил он.
Губернатор 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Захарова обвинила Германию в гибели людей при атаке на Хорлы
15 января, 16:47