Киев сам вскрыл свою причастность к теракту в Хорлах, заявил Сальдо

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Киевские власти сами "вскрыли" свою причастность к теракту в Хорлах, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, киевские власти пытались преподнести ситуацию так, словно они не имеют отношения к теракту.

"И вообще, поначалу преподносили, что это был военный объект. И якобы это был удар по военному объекту, и этим самым вскрыли, что они на самом деле спланировали нанести этот удар. После этого начали говорить, что "это не мы" и отрицают свою причастность к этому злобному действию. Но я думаю, что Бог все видит. И не только Бог, мы все видим. Все, кто имеет ко всем этим преступлениям отношение, все будут привлечены к ответственности", - рассказал Сальдо

Все причастные к теракту в Хорлах будут привлечены к ответственности, отметил он.