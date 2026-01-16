Рейтинг@Mail.ru
Сальдо опроверг сообщения о нехватке топлива в Херсонской области - РИА Новости, 16.01.2026
14:31 16.01.2026
Сальдо опроверг сообщения о нехватке топлива в Херсонской области
Сальдо опроверг сообщения о нехватке топлива в Херсонской области - РИА Новости, 16.01.2026
Сальдо опроверг сообщения о нехватке топлива в Херсонской области
Сообщения о нехватке бензина и дизельного топлива на АЗС в Херсонской области являются ложью, их в регионе достаточно, заявил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.01.2026
херсонская область
владимир сальдо
https://ria.ru/20260115/rebenok-2068132761.html
херсонская область
херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо опроверг сообщения о нехватке топлива в Херсонской области

Сальдо назвал сообщения о нехватке топлива в Херсонской области ложью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Сообщения о нехватке бензина и дизельного топлива на АЗС в Херсонской области являются ложью, их в регионе достаточно, заявил губернатор Владимир Сальдо.
Он сообщил, что украинский центр информационно-психологических операций распространяет дезинформацию об обязательной установке на транспортные средства газобаллонного оборудования, якобы из-за дефицита топлива в области.
"Это наглая ложь, направленная на дестабилизацию социальной обстановки. Дефицита топлива нет — в этом водители могут легко убедиться на любой ближайшей АЗС или по открытой информации в сети. ГСМ поставляются в регион в достаточном объёме, предпосылок для сокращения поставок не существует", - написал Сальдо в Мах.
Растиражированный в интернете "указ" является грубой подделкой, отметил он. Никаких требований по установке ГБО для владельцев транспортных средств нет, добавил Сальдо.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Сальдо рассказал о ребенке, отправленном в Москву после атаки в Хорлах
15 января, 17:32
 
Херсонская область Владимир Сальдо
 
 
