Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России

"Оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области", — подчеркнул Сальдо.

Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать область. Сейчас под контролем Москвы находится большая часть региона, а правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают ВСУ.