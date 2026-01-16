https://ria.ru/20260116/saldo-2068205318.html
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России - РИА Новости, 16.01.2026
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T02:21:00+03:00
2026-01-16T02:21:00+03:00
2026-01-16T10:04:00+03:00
херсонская область
россия
владимир сальдо
общество
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068231902_0:163:3026:1865_1920x0_80_0_0_4af8d95fdc9fca0360a16af296a08b39.jpg
https://ria.ru/20251224/krym-2064238603.html
https://ria.ru/20251216/krym-2062293951.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068231902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37bb36f95a1d1262104b785690218c86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, общество, вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Общество, Вооруженные силы Украины
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
Сальдо: имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
«
"Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области
было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется", — рассказал он.
Часть национализированного имущества перейдет в федеральную собственность, но большая — останется в областной юрисдикции.
«
"Оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области", — подчеркнул Сальдо.
Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать область. Сейчас под контролем Москвы находится большая часть региона, а правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают ВСУ.