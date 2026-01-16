Рейтинг@Mail.ru
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России - РИА Новости, 16.01.2026
02:21 16.01.2026 (обновлено: 10:04 16.01.2026)
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется", — рассказал он.
Часть национализированного имущества перейдет в федеральную собственность, но большая — останется в областной юрисдикции.
"Оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области", — подчеркнул Сальдо.
Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать область. Сейчас под контролем Москвы находится большая часть региона, а правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают ВСУ.
