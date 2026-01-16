РЖД могут продать почти половину акций "дочки", пишут СМИ

"ОАО РЖД может продать 49% ФГК за 44 миллиарда рублей, рассказал "Ъ" источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год. По его словам, это экспертная оценка (при балансовой стоимости 43 миллиарда рублей), сделанная на основе результатов ФГК за девять месяцев 2025 года. Цена может быть скорректирована по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования в 2026-2028 годах", - пишет газета в пятницу.