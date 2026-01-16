РЖД могут продать почти половину акций "дочки", пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" (ФГК) - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год.
"ОАО РЖД может продать 49% ФГК за 44 миллиарда рублей, рассказал "Ъ" источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год. По его словам, это экспертная оценка (при балансовой стоимости 43 миллиарда рублей), сделанная на основе результатов ФГК за девять месяцев 2025 года. Цена может быть скорректирована по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования в 2026-2028 годах", - пишет газета в пятницу.
Издание отмечает, что продажа ФГК - часть плана по улучшению финансового положения РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
"По словам источника "Ъ", долю в ФГК планируется продать с открытого аукциона, критерии допуска к участию выработает ОАО "РЖД". Ожидается, что вопрос реализации пакета во втором квартале 2026 года будет вынесен на совет директоров монополии, после чего начнется согласование с Росимуществом и Росжелдором для получения директив и распоряжения правительства", - добавляет газета.