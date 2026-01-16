Рейтинг@Mail.ru
РЖД могут продать почти половину акций "дочки", пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/rzhd-2068247588.html
РЖД могут продать почти половину акций "дочки", пишут СМИ
РЖД могут продать почти половину акций "дочки", пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
РЖД могут продать почти половину акций "дочки", пишут СМИ
РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" (ФГК) - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:29:00+03:00
2026-01-16T10:29:00+03:00
экономика
россия
ржд
федеральная грузовая компания
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb2ad652a9517c2af418bc3985a42a68.jpg
https://ria.ru/20260110/rzhd-2067122213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3e0ca14cdf221775c6106a05eff4426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ржд, федеральная грузовая компания, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, РЖД, Федеральная грузовая компания, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
РЖД могут продать почти половину акций "дочки", пишут СМИ

"Коммерсант": РЖД могут продать 49% акций ФГК

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" (ФГК) - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год.
ФГК в настоящее время полностью принадлежит РЖД. В управлении оператора 134,3 тысячи грузовых вагонов. Компания занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. За январь-сентябрь 2025 года ФГК сократила погрузку на 30,3% в годовом выражении, до 54,3 миллиона тонн.
"ОАО РЖД может продать 49% ФГК за 44 миллиарда рублей, рассказал "Ъ" источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год. По его словам, это экспертная оценка (при балансовой стоимости 43 миллиарда рублей), сделанная на основе результатов ФГК за девять месяцев 2025 года. Цена может быть скорректирована по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования в 2026-2028 годах", - пишет газета в пятницу.
Издание отмечает, что продажа ФГК - часть плана по улучшению финансового положения РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
"По словам источника "Ъ", долю в ФГК планируется продать с открытого аукциона, критерии допуска к участию выработает ОАО "РЖД". Ожидается, что вопрос реализации пакета во втором квартале 2026 года будет вынесен на совет директоров монополии, после чего начнется согласование с Росимуществом и Росжелдором для получения директив и распоряжения правительства", - добавляет газета.
Пассажирский поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минпромторг может выделить РЖД дополнительные средства на закупку техники
10 января, 14:43
 
ЭкономикаРоссияРЖДФедеральная грузовая компанияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала