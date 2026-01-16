Глава Румынии назвал евроинтеграцию одним из путей сближения с Молдавией

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Евроинтеграция Молдавии является для Бухареста одной из возможностей "быть вместе" с соседней страной, заявил на брифинге в Бухаресте президент Румынии Никушор Дан, говоря о перспективах объединения двух государств.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.