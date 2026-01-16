https://ria.ru/20260116/rumyniya-2068225793.html
Глава Румынии назвал евроинтеграцию одним из путей сближения с Молдавией
Глава Румынии назвал евроинтеграцию одним из путей сближения с Молдавией
2026-01-16T07:44:00+03:00
2026-01-16T07:44:00+03:00
2026-01-16T07:51:00+03:00
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Евроинтеграция Молдавии является для Бухареста одной из возможностей "быть вместе" с соседней страной, заявил на брифинге в Бухаресте президент Румынии Никушор Дан, говоря о перспективах объединения двух государств.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии
, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Бухарест внимательно относится к происходящему в соседней Республике Молдова. Мы хотим, чтобы каждое политическое или административное решение, каждая встреча на высшем или техническом уровне приближали нас друг к другу, до того момента, когда мы вновь окажемся там, где нам и место — в большой европейской семье. Европейская интеграция Республики Молдова представляет собой один из путей быть вместе", - сказал Дан
.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.