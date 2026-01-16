Рейтинг@Mail.ru
07:44 16.01.2026 (обновлено: 07:51 16.01.2026)
Глава Румынии назвал евроинтеграцию одним из путей сближения с Молдавией
Глава Румынии назвал евроинтеграцию одним из путей сближения с Молдавией
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Глава Румынии назвал евроинтеграцию одним из путей сближения с Молдавией

Президент Румынии назвал интеграцию Молдавии одним из путей быть вместе

Никушор Дан
Никушор Дан
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Евроинтеграция Молдавии является для Бухареста одной из возможностей "быть вместе" с соседней страной, заявил на брифинге в Бухаресте президент Румынии Никушор Дан, говоря о перспективах объединения двух государств.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Бухарест внимательно относится к происходящему в соседней Республике Молдова. Мы хотим, чтобы каждое политическое или административное решение, каждая встреча на высшем или техническом уровне приближали нас друг к другу, до того момента, когда мы вновь окажемся там, где нам и место — в большой европейской семье. Европейская интеграция Республики Молдова представляет собой один из путей быть вместе", - сказал Дан.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
